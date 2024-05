NBA Playoffs: Brown tiene viva Boston, poi Tatum la guida alla vittoria in overtime

By

Nella notte italiana è iniziata la serie delle finals della Eastern Conference tra i Boston Celtics e gli Indiana Pacers. Stanotte inizierà anche l’altra sfida tra i Minnesota Timberwolves e i Dallas Mavericks.

Al TD Garden, gara 1 è stata decisa solo dopo l’overtime: la partita fin dall’inizio è in netto equilibrio senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo. Inizialmente nel primo quarto Boston parte meglio toccando anche il +12 di vantaggio, ma piano piano Indiana recupera, arrivando all’intervallo sul punteggio di completa parità 64-64. Nel terzo quarto ancora i Celtics che tornano in vantaggio anche fino al +13 ma i Pacers non si arrendono e cominciano la rimonta: il sorpasso arriva poi nell’ultimo quarto.

Il momento clou del match è a 7 secondi dalla fine della partita con i padroni di casa sotto di tre, 117-114 per Indiana. A quel punto ci pensa Brown 26 punti (7 rimbalzi + 5 assist), eroe della serata insieme a Tatum 36 punti (12 rimbalzi + 4 assist). Brown realizza la tripla decisiva con un equilibrio precario dall’angolo. A contribuire al duo per Boston ci pensa anche Jrue Holiday con 28 punti e 8 assist.

Nel supplementare Tatum si prende la scena segnando 10 dei suoi punti totali regalando così la vittoria alla sua squadra per 133-128. I Pacers hanno giocato una partita fantastica, ma sono calati un po’ di intensità nel momento dell’overtime e Boston l’ha punita. Haliburton ha realizzato 25 punti e 10 assist, Turner 23 punti e 10 rimbalzi, Siakam 24 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

BOSTON CELTICS-INDIANA PACERS 133-128

BOS: Tatum 36 (12 rimbalzi), Brown 26, Horford 15, Holiday 28, White 19 + 9 assist.

IND: Siakam 24 (12 rimbalzi + 7 assist), Nesmith 14, Turner 23 (10 rimbalzi), Haliburton 25 (10 assist), Toppin 15, McConnell 13.