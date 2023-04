NBA Playoffs: Butler trascina gli Heat alle Semifinali di Conference, incontreranno i Knicks

Miami Heat @ Milwaukee Bucks 128-126 OT

Per la prima volta dal 2012, la #8 batte la #1: Miami sbanca il Fiserv Forum di Milwaukee e passa alle semifinali di Conference. L’MVP indiscusso di gara 5 e della serie è Jimmy Butler, che chiude la serie con 37.6 punti di media.

Gli Heat si trovano a -16 nell’ultimo quarto, ma non demordono e agguantano i supplementari con un lay-up del solito Butler a 2 secondi dalla sirena; overtime in cui gli ospiti raggiungono anche il +7, fino al +2 finale che li manda al turno successivo.

Heat: Butler 42, Vincent 22, Adebayo 20+10 rimbalzi+10 assist.

Bucks: Antetokounmpo 38+20 rimbalzi, Middleton 33, Lopez 18+10 rimbalzi.

Los Angeles Lakers @ Memphis Grizzlies 99-116

A un passo dall’eliminazione, i Grizzlies tirano fuori gli artigli e allungano la serie contro i Lakers.

Los Angeles mai in vantaggio per tutti i 48 minuti, con un LeBron da 5/17 dal campo (1/7 per cominciare) e il solo Anthony Davis a tirare la carretta, mentre tra i padroni di casa hanno suonato la carica Morant e Bane, autori di 64 punti in coppia.

Brutte notizie per Memphis, che perde Kennard dopo un contatto su un blocco; il suo infortunio alla spalla verrà valutato.

Lakers: Davis 31+19 rimbalzi, Reaves 17, James 15+10 rimbalzi.

Grizzlies: Bane 33+10 rimbalzi, Morant 31+10 rimbalzi, Jackson Jr. 18+10 rimbalzi.

NY Knicks @ Cleveland Cavs 106-95

Colpaccio dei Knicks, che per la seconda volta in 23 anni giocheranno le Semifinali di Conference.

Gara condotta dagli ospiti dall’inizio alla fine, con Cleveland capace di vincere solo l’ultimo dei quattro periodi, e con un solo punto di scarto. Solo 3/12 da oltre l’arco per Mitchell e 1/6 per Garland, con i Cavs che hanno sofferto le pene dell’inferno a rimbalzo difensivo (17 rimbalzi in attacco per New York, 11 per il solo Robinson).

Knicks: Brunson 23, Barrett 21, Quickley 19.

Cavs: Mitchell 28, Garland 21, LeVert 17.

Golden State Warriors @ Sacramento Kings 123-116

I Golden State Warriors dimostrano di non morire mai, e la spuntano in una feroce gara 5 tra i tifosi dei Kings.

Nonostante una percentuale deficitaria da oltre l’arco (11/38 per il 28.9%), Golden State vince almeno una gara in trasferta per la ventottesima serie Playoffs consecutiva e si guadagna la possibilità di pareggiare la serie in casa a gara 6.

A inizio ultimo quarto Sacramento di ritrova sotto di 12, ma un Malik Monk in stato di grazia ne segna 11 in fila e riporta i suoi sotto di 1 a 4 minuti dal termine; lo stesso Monk però sbaglia la tripla del possibile pareggio, e dall’altra parte Wiggins e Curry chiudono la pratica.

Warriors: Curry 31, Thompson 25, Green 21.

Kings: Fox 24, Sabonis 21+10 rimbalzi, Monk 21.