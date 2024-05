NBA Playoffs: campioni in carica eliminati, Minnesota va alle Finali di Conference!

Sotto di 15 all’intervallo (maggior rimonta in una gara 7 di Playoffs della storia) e di 20 poco dopo l’inizio terzo quarto (38-58), i Minnesota Timberwolves sbancano Denver e volano alle Finali di Conference per la prima volta in 20 anni, dove sfideranno i Mavericks.

Dopo un inizio attendista, Minnesota non segna per quasi 4 minuti a cavallo tra primo e secondo quarto, lasciando che Denver prenda il comando fino al 19-32; da qui un sussulto (parziale di 10-2) riporta gli ospiti a contatto, ma di nuovo la fine del periodo è nociva ai T’Wolves, che finiscono a -20.

Da qui in poi la musica cambia: Minnesota chiude le maglie in difesa, Edwards bracca Murray e la rimonta è già cosa fatta a fine terzo periodo (66-67). L’ultimo quarto è un incubo per Denver, che non riesce a rivedere mai la testa della gara anche nonostante il quinto fallo di Towns, sostituito egregiamente da Reid nel momento caldo della gara. Murray e Jokic sembrano gli unici a provarci (nessun altro dei Nuggets chiude in doppia cifra), ma è troppo poco e nei secondi finali Edwards (nonostante il 6/24 dal campo) trova anche il tempo per salutare il pubblico della Ball Arena, fino al 98-90 finale.

I Nuggets diventano così i quinti campioni in carica consecutivi che non riescono a raggiungere le Finali di Conference.

Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets 98-90

T’Wolves: Towns 23 + 12 rimbalzi, McDaniels 23, Edwards 16.

Nuggets: Murray 35, Jokic 34 + 19 rimbalzi, Porter Jr. 7.