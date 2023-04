NBA Playoffs: colpacci Heat e Clippers fuori casa, Denver a valanga su Minnesota

Si sono giocate nella notte le ultime gare 1 di questi NBA Playoffs, con due vittorie su tre fuori casa: Miami ha infatti sorpreso i leader a Est di Milwaukee conducendo per tutta la partita approfittando dell’infortunio di Antetokounmpo e i Clippers hanno avuto la meglio sui Suns nonostante un Westbrook da 3/19 dal campo (ma comunque decisivo nel finale); nell’ultima gara della notte, i Nuggets hanno sbaragliato i T’Wolves con gli ospiti capaci di tenere botta solo per i primi 20 minuti circa.

Miami Heat @ Milwaukee Bucks 130-117

Notte d’infortunati eccellenti quella di gara 1, con da una parte Antetokounmpo che gioca solo 11 minuti a causa di una brutta caduta sulla schiena, e dall’altra Herro che a ridosso dell’intervallo si rompe la mano destra dopo essersi buttato su una palla vagante.

A gioire alla fine sono gli ospiti di Miami, che fanno il colpaccio sorprendendo la #1 a Est guidati da un Butler sontuoso.

Heat: Butler 35+11 assist, Adebayo 22, Love 18.

Bucks: Middleton 33, Portis 21, Holiday 16+16 assist.

Los Angeles Clippers @ Phoenix Suns 115-110

A Phoenix la partita è punto a punto fino alla fine, con i Clippers che trovano il +3 a 20 secondi dal termine grazie a 2 liberi di Westbrook e lo stesso RW0 che dall’altra parte stoppa il lay-up di Booker e regala di fatto la vittoria ai suoi con 10 secondi sul cronometro.

I Suns hanno sofferto l’assenza di Chris Paul ancora fuori per la distorsione subita un mese fa e una panchina da soli 10 punti totali.

Clippers: Leonard 38, Gordon 19, Zubac 12+15 rimbalzi.

Suns: Durant 27+11 assist, Booker 26, Craig 22.

Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets 80-109

I Timberwolves non segnavano così poco dal novembre 2016, vita facile per i Nuggets che vedono tutto il proprio quintetto base andare in doppia cifra; gli ospiti sono rimasti a contatto fino al 42-47 nel secondo quarto, da lì in poi è un soliloquio di Denver che tocca anche il +30 e si assesta sul +29 finale.

T’Wolves: Edwards 18, Nowell 12, Towns 11+10 rimbalzi.

Nuggets: Murray 24, Porter 18+11 rimbalzi, Jokic 13+14 rimbalzi.