NBA Playoffs: con grande energia i Miami Heat sono 2-1, serata nera al tiro per i Knicks

In una serie in parità, il 73% delle volte la squadra che ha vinto gara-3 si è poi portata a casa la serie. Questo fatto sembra caricare fin da subito i Miami Heat che riabbracciano Jimmy Butler. Partono infatti fortissimo, sfruttando le ottime percentuali del #22 e di Max Strus. Dall’altra parte invece i New York Knicks sbagliano le prime 9 triple tentate ed è solo con l’entrata in campo di Quickley che arrivano le prime due a bersaglio per i bluarancio (2/16 dall’arco a metà gara). Miami tocca il massimo vantaggio sul +18 ma Brunson e Hart alzano i ritmi facendo rientrare parzialmente NY. Non basta, però, perché Miami risponde con Lowry e torna a +16 prima del jumper di Randle che chiude la prima metà gara sul 58-44.

La musica non cambia di molto nel terzo quarto, con NY che si riavvicina solo parzialmente prima di subire nuovamente l’intensità dei padroni di casa capaci di scappare sul +21 a metà periodo, nuovo massimo vantaggio. Butler scollina quota 20 punti personali, Max Strus è già a 17: Miami gioca in modo assai fluido, sia in attacco che in difesa, mentre NY fatica enormemente a tenere il passo degli avversari (87-70 a fine terzo quarto).

Nell’ultimo quarto NY rientra solo in parte con Brunson (ma mai sotto la doppia cifra di ritardo), Lowry sembra tornato quello di Toronto e i Miami Heat controllano fino alla sirena finale con un netto +19. Nella notte italiana tra lunedì e martedì sempre in Florida andrà in scena gara-4.

NEW YORK KNICKS @ MIAMI HEAT 86-105 (Serie 1-2)

NYK: Brunson 20, Hart 15 (11 rimbalzi), Barrett 14, Quickley 12, Randle 10 (13 rimbalzi), Grimes 8, Toppin 5, M.Robinson 2, Hartenstein. All: Thibodeau

MIA: Butler 28, Strus 19, Adebayo 17 (12 rimbalzi), Lowry 14, Vincent 5, Highsmith 5, Love 4, D.Robinson 4, Zeller 4, Martin 3. All: Spoelstra