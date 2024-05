NBA Playoffs: Dallas domina gara 5 e vola alle Finals

Il quinto capitolo della Finale della Western Conference finisce con l’essere un monologo dei Dallas Mavericks che mettono le cose in chiaro sin dal primo tempo, vincono sul campo dei Minnesota Timberwolves strappando così il visto per le FINALS 2024. Sotto i riflettori del Target Center finiscono Luka Doncic e Kyrie Irving che con 36 punti ciascuno diventano la terza coppia nella storia della NBA a segnare più di 30 punti in una gara che conduce alla qualificazione alle finali unendosi a Kobe & Shaq nel 2002 e allo stesso Irving che nel 2016 tenne queste cifre in compagnia di LeBron James.



I Mavs comandano con autorità già nel primo quarto con un eloquente 35-19 grazie a un subito ispirato Doncic (20 punti e 8/10 dal campo). I T’Wolves arrancano e all’intervallo inseguono sul 69-40 con il duo Doncic-Irving negli spogliatoi con più punti (44) rispetto a tutta la squadra avversaria. La gara è ormai decisa, i padroni di casa cercano qualcosa di più di un miracolo che non avviene rendendo così l’intero secondo tempo un lungo periodo di attesa del risultato finale (124-103). Minnesota ha pochissimo dalla panchina, Edwards e Towns sistemano i loro tabellini ma il passaporto per le Finals è ormai nelle mani dei Mavs che possono così lanciare la sfida ai Celtics. Alla fine 36, 10 rimbalzi, 5 assist con 6/10 da tre punti per Doncic, 36, 4 triple realizzate e nessuna palla persa per Irving. Il resto del box score di Dallas vede i 12 punti di Washington e gli 11 di Gafford. Derek Lively, regolarmente in campo, chiude con 9 punti e soprattutto con un 16/16 al tiro nell’intera serie. Nei T’Wolwes 28 a testa per Towns (12 rimbalzi) e Edwards. “Ant” chiude una grande stagione e un ottima postseason personale (27.6 punti, 7 rimbalzi, 6.5 assist di media) diventando il 2°giocatore di 22 anni nella storia della NBA a concludere un playoff con 400 punti, 100 rimbalzi e 100 assist, unendosi a LeBron James che registrò queste performance nel 2007.



Dallas va in Finale NBA per la 3a volta nella sua storia dopo quella persa nel 2006 contro Miami e il titolo conquistato nel 2011 nella serie vinta contro gli Heat in sei partite avendo in campo l’attuale coach Jason Kidd . Terza Finals anche per Kyrie Irving dopo le due (una vinta e una persa) giocate in maglia Cavs. Prima volta invece per Luka Doncic che aggiunge al suo palmares personale anche il titolo di MVP della Finale della Western Conference. Inoltre Doncic è il 6°giocatore nella storia della NBA a guidare la propria squadra in punti, rimbalzi e assist raggiungendo le Finali (come lui anche Jason Kidd, Tim Duncan, Lebron James, Nikola Jokic e Jason Tatum).

Appuntamento al 6 giugno al TD Garden per gara-1 di Finale tra Boston Celtics e Dallas Mavericks.