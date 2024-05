NBA Playoffs: Dallas espugna il Target Center, sconfiggendo Minnesota in gara-1

Nella notte è iniziata anche la serie delle finals della Western Conference tra i Dallas Mavericks e i Minnesota Timberwolves. Oggi invece si giocherà gara 2 al TD Garden tra i Boston Celtics e gli Indiana Pacers.

La sfida della Western Conference è stata molto equilibrata fin dall’inizio, ci sono stati parziali e contro parziali nel corso della partita ma mai che una squadra abbia preso troppo il largo. Per Dallas la partita si divide in due parti, prima dell’intervallo dominata e tenuta in vita la squadra quasi dal solo Irving con 24 punti sui 59 di squadra nei primi due quarti. Ha concluso poi la partita con 30 punti.

Dopo l’intervallo a fare la voce grossa è stato Doncic, realizzando 15 punti solo nel quarto quarto ed aprendo un parziale di 13-0 che ha portato i Mavericks sul +8. Dall’altra parte per Minnesota, serata non brillante (6/16 al tiro e 3 perse) per Edwards anche se sfiora la tripla doppia con 19 punti, 11 rimbalzi e 8 assist). Anche Towns fa fatica ad entrare in partita, chiudendo la serata con 16 punti e 6/20 dal campo.

L’unico a tenere accese le speranze per i Timberwolves nella serata è McDaniels con 24 punti e il 60% al tiro. La partita finisce 108-105 per Dallas, espugnando così subito in gara 1 il fattore campo. I Timberwolves non hanno sfruttato la scia di gara-7 a Denver, ma sicuramente in gara 2 sapranno rifarsi: la serie si preannuncia comunque molto lunga, ma ovviamente Minnesota è costretta già a vincere la prossima sfida.

DALLAS MAVERICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-105

DAL: Washington 13, Gafford 10 (9 rimbalzi), Doncic 33 (8 assist), Irving 30, Lively II 9 (11 rimbalzi).

MIN: McDaniels 24, Towns 16, Gobert 12, Edwards 19 (11 rimbalzi + 8 assist), Reid 15.

Serie sul 1-0 Dallas