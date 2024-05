NBA Playoffs: Dallas vola al secondo turno, per Cleveland vani i 50 di Mitchell, si va a gara 7 con Orlando

In una gara in cui nessuno ha preso un vantaggio in doppia cifra, i Magic fanno valere il fattore campo e vincono in volata grazie a un ultimo quarto da 30-18. Banchero ne segna 10 dei suoi 27 negli ultimi 12 minuti, mentre tutti i 18 punti degli ospiti hanno la firma di Donovan Mitchell, autore di un inutile 50ello (22/36 dal campo).

Gara 7 è prevista per domenica notte.

Cleveland Cavaliers @ Orlando Magic 96-103

Cavs: Mitchell 50, Garland 21, Strus 10.

Magic: Banchero 27, F. Wagner 26, Suggs 22.

Niente da fare per i Clippers che, nella gara da vincere per evitare l’eliminazione, restano sostanzialmente sotto per 48 minuti (unico vantaggio di L.A. sul 52-50 a fine secondo periodo); Irving segna 28 dei suoi 30 nel secondo tempo, quando i Mavs prendono il largo senza voltarsi più.

Serataccia al tiro per Doncic (9/26 dal campo, 1/10 da tre), ma l’8/31 da oltre l’arco degli ospiti (2/17 per i soli George, Harden e Westbrook) è troppo poco per poter impensierire Dallas.

Dallas riesce a battere i Clippers al primo turno, dopo essere uscita sconfitta 2 volte nelle ultime 5 stagioni; i Mavericks si preparano a incontrare OKC.

LA Clippers @ Dallas Mavericks 101-114

Clippers: Powell 20, George 18 + 11 rimbalzi, Zubac 17 + 11 rimbalzi.

Mavs: Irving 30, Doncic 28 + 13 assist, Washington 14.