NBA Playoffs: Edwards da record, Minnesota è 1-0 contro Denver nella semifinale a Ovest

C’è subito la sensazione che la semifinale della Western Conference tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves possa segnare la storia dei Playoffs 2024. Gara-1 è dei T’Wolves che vengono trascinati dalla loro stella Anthony Edwards e vincono in casa dei campioni in carica sconfitti sul loro campo per la terza volta in una partita dei playoff dal 2012.



La squadra di coach Chris Flinch (presente in panchina dopo la rottura del tendine rotuleo in gara-4 contro Phoenix ma che lascia la comunicazione ai giocatori ai suoi assistenti) parte forte e raggiunge il +14 nel primo quarto. Denver reagisce, rimonta e si porta in vantaggio ma non riuscirà mai ad avere più di 7 punti di margine. Nel primo tempo Edwards segna 25 dei 40 punti di Minnesota che è sotto 40-44 all’intervallo. Jokic lascia il segno ma per raggiungere i suoi 32 punti finali deve prendersi molti tiri (25) e accontentarsi di una percentuale non elevata (alla fine 11/25 dal campo e 2/9 da tre) convivendo per la seconda volta consecutiva nei playoff con 7 palle perse. Murray rimane in silenzio nel primo tempo (0/5 al tiro) e non da il solito contributo concludendo con 17 punti (6/14 al tiro e 2/4 da tre). Minnesota chiude in vantaggio il terzo quarto (73-71) e la partita si affaccia all’ultimo quarto dove tutto è da decidere. A -6′ dalla fine tutti in parità a quota 84 ed è lì che i T’Wolves mettono la zampata vincente. Parziale di 18-7 con Edwards che continua a dominare ma la parte da gigante la fa Naz Reid. Nei primi 3 quarti il miglior sesto uomo dell’anno disputa una partita anonima (2 punti, 1/4 al tiro e 3 palle perse), nell’ultimo periodo però si scatena. 14 punti e 6/7 dal campo e la firma sull’1-0 dei Timberwolves. Edwards chiude gara-1 con 43 punti (record in carriera nei playoff) e affianca Kobe Bryant quale unico giocatore con meno di 23 anni che fa registrare più di 40 punti in due partite consecutive dei playoff dopo i 40 rifilati ai Suns in gara-4 del primo turno. 20 punti per Towns, 14 e 10 assist (5/8 da tre) per Mike Conley, in una serata dove i T’Wolves non hanno niente da Jaden McDaniels.

Gara-2 in programma sempre alla Ball Arena di Denver nella notte tra lunedi 7 e martedi 8 maggio.