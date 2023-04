NBA Playoffs, G4: No Embiid, no problem! I Sixers chiudono la serie sul 4-0 ed eliminano i Brooklyn Nets

Gara 4 del primo turno degli NBA Playoffs tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. I Sixers, senza Joel Embiid out per un problema al ginocchio, provano a chiudere la serie con un sweep 4-0 mentre i Nets tentano di allungare.

QUINTETTO SIXERS: Harden, Maxey, Harris, Tucker, Reed.

QUINTETTO NETS: Dinwiddie, Bridges, Johnson, Finney-Smith, Claxton.

Brooklyn parte forte con un Claxton dominante sotto canestro, bravo a sfruttare l’assenza del candidato MVP Joel Embiid. I Sixers spesso si affidano ad isolamenti e attacchi sterili con Maxey, Harden e Harris candidati principali a risolvere i problemi offensivi della squadra di Doc Rivers. I Nets tirano con percentuali pessime dalla lunga distanza e si bloccano a tratti, fattore che permette ai 76ers di rimanere aggrappati alla partita, pur sempre sotto nel punteggio. I Nets comandano all’intervallo ma la gara è tutt’altro che decisa.

Back after a quick break pic.twitter.com/zUc4Q7Y9ms — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 22, 2023

Blackout totale dei Nets al rientro in campo nel terzo quarto. Oltre 6 minuti senza segnare, tante palle perse e un Bridges molto impreciso al tiro, ancora neanche in doppia cifra. 21-4 il parziale dei Sixers che con Maxey non solo raggiungono i Nets, ma li sorpassano. Partita tutt’altro che spettacolare con tantissimi, troppi errori che vedono le due squadre segnare pochissimo e restare aggrappate nel punteggio. A 12 minuti dal termine i Nets sono sotto di 3, il quale è un lusso per come è andato questo terzo quarto.

Finisce la benzina per i Nets che nell’ultimo quarto continuano a sbagliare tanto e segnare poco. Ne approfittano alla grande i Sixers che hanno in Harris il punto di riferimento offensivo, un James Harden che flirta con la tripla doppia ma anche tanta qualità dai componenti del roster meno attesi, come Melton e Reed (10 punti e 15 rimbalzi sostituendo alla grande Embiid). Game set and match, con i Sixers che chiudono questo primo turno degli NBA Playoffs con un secco 4-0, che permette anche a Joel Embiid di poter recuperare con calma dal suo infortunio. Applausi per questi Nets, inferiori a questi Sixers, ma che comunque hanno lottato e reso la vita difficile a Doc Rivers e i suoi giocatori.

PHILADELPHIA 76ERS @ BROOKLYN NETS 96-88 (22-29, 18-19, 26-15, 30-25)

MVP BasketInside: Tobias Harris

SIXERS: Tucker 3, Harris 25, Reed 10 (15 rimbalzi), Maxey 16, Harden 17, McDaniels 4, Niang 4, Harrell, Milton 2, Melton 15.

NETS: Finney-Smith 8, Johnson 11, Bridges 14, Claxton 19, Dinwiddie 20, O’Neale 3, Harris 4, Mills, Curry 6.