NBA Playoffs, G4: Spettacolo tra Golden State e Sacramento, serie sul 2-2! Warriors rischiano la beffa sul finale, ma la tripla di Barnes è sul ferro

Crocevia fondamentale non solo per gli NBA Playoffs ma per l’intera stagione dei Golden State Warriors, questa gara 4 casalinga contro i Sacramento Kings. Gli uomini di Coach Brown, miglior allenatore dell’anno, comandano 2-1 la serie e puntano a strappare una preziosissima vittoria esterna.

QUINTETTO KINGS: Fox, Huerter, Barnes, Murray, Sabonis.

QUINTETTO WARRIORS: Curry, Poole, Thompson, Wiggins, Looney.

Ritmi alti, tanta corsa e tiri veloci, il basket preferito da entrambe le squadre e quello espresso anche in questa gara 4. Due protagonisti per parte, i più attesi ovvero De’Aaron Fox e Stephen Curry. Tanti tiri e responsabilità per Fox, sempre più stella di questa squadra e della Lega, giocatore migliorato tantissimo. Ottima partita anche per Murray, il quale non dimostra di essere un Rookie e non dimostra neanche paura in una serie così “tosta”. I Kings sono avanti nel punteggio ma Curry e compagni non ne vogliono sapere di mollare. All’intervallo è +4 Sacramento Kings.

De'Aaron Fox finishes with 21 points in the first half 🔥



He has the most points in a first half by a Kings player since Peja Stojakovic (22) at Seattle on May 5, 2005. pic.twitter.com/P7QnhFlLxU — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 23, 2023

Il terzo quarto dei Golden State Warriors, è da Warriors, è da campioni NBA in carica. Ritmi altissimi, pallacanestro che i Warriors adorano e che sanno valorizzare come pochi, nessuno, in questo sport. Thompson, Curry e Poole segnano con percentuali altissime dalla lunga distanza e provano l’allungo decisivo. Sacramento sbanda, soffre e chiude il terzo quarto sul -10 nonostante i 20 di Murray e i 26 di Fox sin qui.

Kings “morti”? Non è assolutamente così e l’inizio di ultimo quarto lo dimostra, con un Murray ancora spaziale al tiro (5 su 6 da 3 punti al momento). Spettacolo puro nell’ultimo quarto, con un livello di pallacanestro altissima e le due squadre che si battagliano colpo su colpo. I Warriors mettono le mani sulla partita, ma il finale è clamoroso. Curry si dimentica di aver terminato i timeout, ne chiede uno all’arbitro e perde palla con tanto di tecnico subito. Fox segna da 3 punti per il -1, mentre Curry sbaglia un tiro affrettato a 15 secondi dal termine. I Kings hanno clamorosamente l’occasione per vincere la partita ma la tripla di Barnes si stampa sul ferro. Partita super, tanta sofferenza nel finale per i Warriors ma ora la serie è sul 2-2. Che NBA Playoffs, che serie!

SACRAMENTO KINGS @ GOLDEN STATE WARRIORS 125-126 (32-31, 37-34, 23-37, 33-24)

MVP Basketinside: Stephen Curry

KINGS: Sabonis 14, Barnes 9, Murray 23, Fox 38, Huerter 2, Lyles 5, Edwards, Len 6, Mitchell 12, Monk 16.

WARRIORS: Looney 8, Wiggins 18, Curry 32, Thompson 26, Poole 22, Green 12, Kuminga, Payton 2, DiVincenzo 3, Moody 3.