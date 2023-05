NBA Playoffs, G6: Follia a Miami! Derrick White sulla sirena annulla un finale pazzesco di Jimmy Butler. Boston – Miami si giocheranno le Finals a gara 7!

Partita decisiva di questa serie NBA Playoffs tra Miami Heat e Boston Celtics, con i padroni di casa che hanno l’ennesimo match point per chiudere la serie e volare alle NBA Finals, di fronte al proprio pubblico. Sarà vittoria Heat o i Celtics ci regaleranno un’impresa mai riuscita a nessuno, ovvero quella di rimontare dallo 0-3?

QUINTETTO CELTICS: Smart, White, Brown, Tatum, Horford.

QUINTETTO HEAT: Vincent, Strus, Butler, Martin, Adebayo.

Cercano subito di alzare i ritmi gli Heat, che ritrovano Gabe Vincent, assente in gara 5 per un problema alla caviglia. Boston però è concentrata ed è subito in partita con un Jaylen Brown mostruoso. I canestroni della guardia dei Celtics sono vitali per gli uomini di Coach Mazzella che dopo qualche minuto di studio iniziano a giocare la loro pallacanestro. Marcus Smart è un guerriero ma soprattutto è un fattore con i tiri dalla lunga distanza, consapevole che dovrà giocare qualche minuto in più a causa dell’assenza di Brogdon. Miami soffre la pallacanestro di Miami, ha un Butler che sembra voler aspettare la partita ma ha anche un Caleb Martin cecchino. Sono 12 i punti di un super Martin (con un 5/6 dal campo) ma a comandare sono i Celtics di 5 lunghezze.

Gli Heat iniziano bene la seconda frazione e cercano punti da altri interpreti, trovandoli. Prima Duncan Robinson, poi Gabe Vincent riportano Miami a stretto contatto nel punteggio. Ma Boston è della stessa opinione e c’è un uomo pronto alla missione impossibile, ovvero Jayson Tatum. La stella dei Celtics è il principale autore del primo tentativo di strappo Celtics, dove oltrepassano la doppia cifra di vantaggio. Miami lotta con le unghie e con i denti, aggrappata alla partita nonostante un Tatum mostruoso da 25 punti. +4 Boston all’intervallo.

Tatum NASTY lob to Time Lord 🥶



ECF Game 6 | Q2 LIVE on TNT pic.twitter.com/wJzP7tD8ue — NBA (@NBA) May 28, 2023

Boston riprova a piazzare più volte il parziale che indirizzerebbe definitivamente la partita nei loro confronti, ma Miami “sopravvive” grazie alle ottime percentuali al tiro da 3 punti e nonostante il duo Butler – Adebayo non riesca ad entrare in partita. 2 su 15 per Jimmy Butler e 3 su 14 per Adebayo al termine del terzo quarto in cui Boston è avanti di 7 punti, pochi per quanto accaduto sin qui. Dopo un primo tempo da Superstar, 0 punti per Tatum ancora fermo a quota 25. We have a game! Statistica particolare, e a tratti incredibile. Jimmy Butler e Jayson Tatum hanno chiuso il terzo quarto con 0 punti totali.

Il cuore di Miami è enorme e l’ennesima rimonta ne è la dimostrazione, se mai ci fosse bisogno. Rimbalzi d’attacco, tanta volontà nelle palle 50/50 e un tiro da 3 punti che è un enorme salvagente. Dopo un eternità, è vantaggio Heat! Ma la risposta dei Celtics non si fa attendere ed è il duo Brown-Tatum a colpire per il controsorpasso Celtics. Marcus Smart è l’uomo indispensabile per i meccanismi offensivi e difensivi dei Celtics e sono proprio le sue giocate a far tornare Boston oltre la doppia cifra di vantaggio, per la terza volta nella serata. Finita? Non lo è mai con Jimmy Butler. Anche in una serata così storta, il numero 22 degli Heat si carica la squadra sulle spalle nel finale e ritorna anche a -3. Che finale! Miami ha una tripla aperta con Robinson per pareggiare a 1 minuto dal termine, ma la guardia sbaglia e dall’altra parte Brown fa 1 su 2 per il nuovo +4. Butler torna il giocatore devastante visto sin qui, ad eccezione dei primi 3 quarti di stasera, e continua a segnare. Horford fa fallo sul +2 Celtics su Butler. Coach Mazzulla chiama challenge, sperando in un non fischio, ma questo si rivela un autogol pazzesco perché da 2 passano a 3 liberi. Butler freddissimo, fa 3 su 3 ed è +1 Heat a 3 secondi dal termine, incredibile. Ultimo possesso Celtics, Smart tira per la vittoria, sbaglia ma arriva il clamoroso tap-in di Derrick White.

BOSTON VINCE, AD UN PASSO DA UNA LEGGENDARIA RIMONTA DALLO 0-3, SARÁ GARA 7 A DECIDERE LA FINALISTA AD EST!

BOSTON CELTICS @ MIAMI HEAT 104-103 (34-29, 23-24, 22-19, 25-31)

MVP BasketInside: D.White

CELTICS: Tatum 31, Horford 4, Smart 21, White 11, Brown 26, G.Williams 1, Hauser, R.Williams 10.

HEAT: Butler 24, Martin 21, Adebayo 11, Vincent 15, Strus 10, Robinson 13, Zeller 1, Lowry 8.