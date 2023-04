NBA Playoffs: I Boston Celtics questa volta non falliscono. Tatum e Brown condannano Atlanta all’eliminazione

By

I Boston Celtics questa volta non falliscono il colpo del KO ed eliminano gli Atlanta Hawks dai Playoffs NBA. Partita molto tesa ed equilibrata questa gara 6 che viene decisa solo nel finale dai Celtics. Fondamentale gli extra possessi e i rimbalzi d’attacco oltre al talento immenso di Brown e Tatum decisivi con giocate da superstar. Non bastano 30 punti di Trae Young per evitare ad Atlanta una deludente eliminazione al primo turno.

BOSTON CELTICS @ ATLANTA HAWKS 128-120 (35-34, 33-33, 30-33, 30-20) Celtics vincono la serie 4-2

CELTICS: Brown 32, Tatum 30, Smart 22, Brogdon 17, Horford 10, White 7, R.Williams 4, Hauser 3, G.Williams 3, Pritchard.

HAWKS: Young 30, Hunter 20, Collins 16, Murray 14, Bogdanovic 12, Capela 10, Bey 7, Okongwu 6, Johnson 5.