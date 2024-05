NBA Playoffs: i Mavs vincono gara 3 in volata, Minnesota con le spalle al muro

Così come per le Eastern Conference Finals, anche a Ovest il punteggio è di 3-0: Dallas vince gara 3 in casa e si porta a una sola W dal ritorno alle Finals dopo 13 anni.

Nel primo periodo di gioco i padroni di casa prendono un piccolo vantaggio di 7 punti, che si riducono a 5 al primo mini-intervallo (28-33). Un altro parziale positivo dei Mavs li fa salire a +12 (38-50), ma Minnesota non molla, chiude a metà gara sul -8 e a 16 minuti dal termine mette il naso avanti (79-77).

Da qui in poi le due squadre continuano a scambiarsi la vetta in un botta e risposta che arriva fino a 5 minuti dalla sirena finale: sul 104-102 per i T’Wolves, la premiata ditta Irving & Doncic confeziona un parziale di 14-3 che regala la terza vittoria consecutiva e una buona ipoteca sulla serie: è 3-0 Mavs.

Minnesota tira con il 30% da oltre l’arco (0/8 per il solo Towns) contro il 14/28 degli avversari (8/17 combinato per Doncic e Irving). Preoccupano le condizioni di Lively, che nel secondo quarto ha dovuto lasciare il campo dopo soli 9 minuti per un colpo alla testa.

Minnesota Timberwolves @ Dallas Mavericks 107-116

T’Wolves: Edwards 26, Conley 16, McDaniels 15.

Mavs: Irving & Doncic 33, Washington 16.

3-0 Mavs nella serie.