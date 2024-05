NBA Playoffs: i Pacers vincono in rimonta, valanga Nuggets a Minnesota

Una tripla di Nembhard a 17 secondi dal termine regala il +3 (106-109) e di fatto gara 3 a Indiana, che ha tenuto i Knicks a soli 16 punti nell’ultimo periodo. In conferenza stampa Brunson si cosparge il capo di cenere (“Ho preso una pessima decisione, sapevo quello che stava succedendo e ho preso una pessima decisione”), mentre coach Thibodeau fa i complimenti a Nembhard: “Tanto di cappello a uno che mette una tripla del genere con il punteggio in bilico”.

I 35 di Haliburton sono il suo secondo career high ai Playoffs consecutivo, mentre NY ha dovuto fare a meno anche di Anunoby (oltre a Robinson, Bogdanovic e Randle), con Burks che al suo posto ha segnato 14 punti in 21 minuti.

New York Knicks @ Indiana Pacers 106-111

Knicks: DiVincenzo 35, Brunson 26, Hart 10 + 18 rimbalzi.

Pacers: Haliburton 35, Siakam 26, Turner 21 + 10 rimbalzi.

È un dominio dei Nuggets in gara 3 contro Minnesota, che dal 16 pari nel primo quarto sprofonda sul 45-25 a metà del secondo periodo, e non si rialzerà più.

10/32 da oltre l’arco per i padroni di casa contro il 14/29 degli avversari, che hanno avuto la meglio sotto ogni voce statistica (40-32 a rimbalzo, 26-23 negli assist, 10-14 nelle palle perse).

Jokic sfiora la tripla doppia (24+14+9), Michael Porter Jr ne segna 21 con 10 tiri e un redivivo Murray 24, mentre in casa T’Wolves si salvano Edwards (19) e Towns (14).

Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves 117-90

Nuggets: Murray 24, Jokic 24 + 14 rimbalzi, Porter Jr. 21.

T’Wolves: Edwards 19, Towns 14, McDaniels & Conley 10.