NBA Playoffs: Lakers eliminati da Denver, sweep dei Thunder e dominio Boston

Altra notte di NBA Playoffs con risultati piuttosto attesi, ma vediamo nel dettaglio.

Al Kaseya Center si è giocata gara 4 tra Boston e Miami, con i primi usciti vincitori con un dominio fin dal primo quarto e serie adesso sul 3-1 per Boston. La difesa bostoniana è una vera e propria forza e lo si è visto fin da inizio stagione. Riescono a contrastare gli attacchi degli Heat, lasciando solo Adebayo arrivare a 25 punti e Herro a quota 19.

Tra l’altro Miami perde Jaquez nel secondo tempo causa infortunio: ancora da esaminarne l’entità. Anche i Celtics in una partita dove tutto è andato dalla loro parte, perdono Porzingis per infortunio al polpaccio: situazione da monitorare per il prosieguo degli NBA Playoffs. Derrick White è il grande protagonista della serata con 38 punti di cui 16 solo nel primo quarto, con percentuali strepitose sia da due che dall’arco. Tatum aggiunge una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi mentre Brown chiude con 17. Per gara 5 si ritorna al TD Garden con il match point per chiudere la serie a favore dei Celtics.

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS: 88-102 (1-3)

MIA: Adebayo 25 (17 rimbalzi), Herro 19, Martin 18.

BOS: White 38, Tatum 20 (11 rimbalzi), Brown 17, Holiday 11.

Oklahoma City effettua lo sweep a scapito dei New Orleans Pelicans, squadra arrivata troppo poco preparata e debole a questi Playoffs, per poter sperare di andare avanti. La serie è stata un vero dominico Thunder e anche l’ultima partita seppur combattuta fino al quarto periodo, OKC sale di livello e apre un parziale di 18-2 che non lascia speranze ai Pelicans.

Questi ultimi privi di Williamson non riescono a trovare giocatori chiave per contrastare gli avversari e con percentuali dal tiro da 3 troppo basse. I Thunder dall’altra parte hanno una squadra solida, Williams con 24 punti, Gilgeous-Alexander 24 punti, Holmgren 14 punti. Adesso aspettano una tra la vincente di Clippers-Dallas al prossimo turno.

NEW ORLEANS PELICANS-OKLAHOMA CITY THUNDER 89-97 (0-4)

NOP: McCollum 20, Marshall 16, Valanciunas 19 (13 rimbalzi).

OKC: Williams 24, Holgreen 14, Alexander 24 (10 rimbalzi), Giddey 14.

L’ultima sfida di giornata tra i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets finisce con la vittoria e quindi con la chiusura della serie (4-1) per questi ultimi. Come accaduto in gara 2, il giocatore decisivo è Murray con un canestro negli ultimi secondi di gioco, quando la partita era sul 106-106. La partita, così come tutta la serie, è stata molto combattuta e punto a punto, dove sono stati decisivi quasi sempre gli ultimi minuti di gioco.

LeBron combatte fino all’ultimo ma non basta sfiorando una tripla doppia (30+9+11), per i californiani ci sarà da pensare al futuro e capire i progetti sia per James che per la società. Da recriminare è la fatidica gara 2 quando, sopra di 20, si sono fatti rimontare per poi perdere la partita negli ultimi secondi. Sicuramente con una panchina migliore e più concreta avrebbero potuto giocarsela meglio non solo con Denver ma per il torneo. Denver al prossimo turno avrà Minnesota, si prospetta una bella sfida all’ultimo colpo.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 108-106 (4-1)

DEN: Porter Jr 26, Jokic 25 (20 rimbalzi), Murray 32.

LAL: James 30 (11 assist), Hachimura 15, Russell 14, Davis 17 (15 rimbalzi), Reaves 19.