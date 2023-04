NBA Playoffs: Lebron e compagni sbancano Memphis. Lakers avanti 1-0

Comincia al FedEx Forum di Memphis l’avventura playoff di Grizzlies e Lakers, con i padroni di casa che si presentano da secondi a ovest, mentre Lebron e compagni hanno dovuto superare i Timberwolves per raggiungere il tabellone principale.

QUINTETTO LAKERS: #1 Russell, #15 Reaves, #2 Vanderbilt, #6 James, #3 Davis

QUINTETTO GRIZZLIES: #12 Morant, #22 Bane, #24 Brooks, #13 Jackson Jr., #2 Tillman

Partita subito scoppiettante a Memphis, con i padroni di casa subito avanti e i Lakers che reagiscano con Reaves autore di sette punti in poco più di quattro minuti. Nel quarto d’apertura sono gli ospiti a controllare il match, prima con il +5 grazie al layup di Hachimura e poi fino alla doppia cifra di vantaggio, 30-20, con la tripla di Brown. I Grizzlies reagiscono con un break da 7-0 chiuso da Jones. Dopo 12 minuti al FedEx Forum Lakers avanti 32-27. Lebron e compagni provano a mantenere i due possessi di vantaggio, prima con Schroder e poi con Hachimura, ma al 16′ arriva la tripla di Kennard e la schiacciata di Morant per il -1, 42-43. I Grizzlies flirtano con il vantaggio e rimettono il naso avanti con il canestro dall’arco di Bane, con Jackson Jr. che si scatena nel finale di periodo e permette ai suoi di allungare fino al 65-59 con cui le squadre vanno negli spogliatoi per la pausa lunga.

Al rientro dagli spogliatoi i Lakers non hanno voglia di perdere tempo e accorciano subito le distanze, ma Bane ha altri progetti per la serata e mette in fila otto punti consecutivi per i suoi, rispendendo la compagine losangelina a -7. Russell e Davis rispondono immediatamente, con la tripla di D’Angelo che vale il pari a quota 75. Fino al minuto 8 del terzo periodo le squadre corrono su binari paralleli, ma i Lakers strappano nel finale di periodo con Davis e Hachimura prima, Davis e Reaves poi, presentandosi così a dodici minuti dalla fine con 6 punti di vantaggio, 90-96.

I Grizzlies si affidano ai canestri di Jones ma devono fare i conti con Hachimura e LBJ, che mettono canestri a ripetizione e lanciano i Lakers nuovamente sul +7 a cinque dalla fine. I Grizzlies devono fare a meno di Morant, che cade male ed è costretto a rientrare negli spogliatoi, ma questo non impedisce alla squadra di casa di rifarsi sotto fino al 113-112 con la tripla di Jackson Jr. Nel finale, però, si accende Reaves che mette cinque canestri consecutivi per i suoi, lanciando la fuga che vale la vittoria Lakers. Memphis si arrende e la squadra di Ham si abbatte come una valanga nel finale, finisce addirittura 128-112, con LAL avanti 1-0 nella serie.

LOS ANGELES LAKERS @ MEMPHIS GRIZZLIES 128-112 (32-27; 59-65; 96-90)

MVP BasketInside: Rui Hachimura

LAKERS: Davis 22, James 21, Reaves 23, Russell 19, Schroder 7, Hachimura 29, Brown Jr. 3, Vanderbilt 4. Coach: Darvin Ham

GRIZZLIES: Jackson Jr. 31, Bane 22, Tillman 2, Jones 9, Morant 18, Aldama 8, Brooks 15, Kennard 7. Coach: Taylor Jenkins