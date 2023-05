NBA Playoffs: Miami fa paura! Gli Heat asfaltano i Boston Celtics e volano sul 3-0

Non finiscono di sorprendere questi NBA Playoffs, con la Eastern Conference che ha un padrone ben definito al momento ed è Miami. Gli Heat giocano una gara 3 maestosa di fronte al proprio pubblico dominando dal primo all’ultimo minuto di fronte ad una Boston in crisi totale. I Celtics subiscono 128 punti e in attacco tirano con il 26% da 3 punti con il dato significativo di Tatum come top scorer con soli 14 punti (6 su 18 dal campo). Miami ha tantissimo da ogni singolo individuo con ben 6 giocatori in doppia cifra e un Gabe Vincent MVP, sempre più importante per Coach Spoelstra con 29 punti e un super 11 su 14 dal campo. Miami vola sul 3-0 ed è a un passo dalle clamorose NBA Finals. Crisi totale dei Celtics chiamati ad un’impresa sotto 0-3 e con gara 4 che si disputerà ancora a Miami.

BOSTON CELTICS @ MIAMI HEAT 102-128 (22-30, 24-31, 17-32, 39-35) Serie sul 3-0 per i Miami Heat

CELTICS: Tatum 14, Brown 12, Pritchard 12, Kornet 11, R.Wiliams 8, Horford 8, Smart 8, White 9, G.Williams 12, Hauser 5, Muscala 3, Brogdon.

HEAT: Love 5, Butler 16, Adebayo 13, Vincent 29, Strus 10, Robinson 22, Highsmith, Jovic 2, Martin 18, Zeller 4, Yurtseven 2, Lowry 7.