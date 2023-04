NBA Playoffs: Minnesota evita lo sweep, Boston passa ad Atlanta ed ipoteca la serie

I Playoffs NBA stanno entrando pian piano nel vivo e iniziano a delinearsi le serie del primo turno. Dopo aver visto cos’è successo ieri sera tra Knicks – Cavaliers e Warriors – Kings, ora ci concentriamo sulle due partite della notte.

CELTICS @ HAWKS 129-121 (serie 3-1)

Boston parte forte e chiude il primo periodo sul +10, ma la svolta arriva più avanti quando Jaylen Brown si toglie la maschera protettiva: da lì fa 11/15 al tiro per 31 punti totali (gli stessi di Tatum) ed è lui insieme al #0 a segnare gli ultimi 16 punti di squadra dei Celtics. Questo ha permesso di rintuzzare ogni tentativo degli Atlanta Hawks di riaprire gara e serie.

Ottimi anche gli apporti di White (18 punti) e Smart (19) mentre sotto canestro si sono fatti sentire Williams (13+15) e Horford (11 rimbalzi).

Per i padroni di casa non bastano un super Trae Young da 35 punti e 15 assist, ben coadiuvato da Murray (23 + 9 + 6) e Hunter (27).

Jaylen Brown's strong performance in the Game 4 win helps the @celtics to a 3-1 series lead!



31 PTS | 12-22 FGM



Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/HRSW1dlXMK — NBA (@NBA) April 24, 2023

NUGGETS @ TIMBERWOLVES 108-114 OT (serie 3-1)

Un monumentale Nikola Jokic da 43 punti, 11 rimbalzi e 6 assist non basta ai Denver Nuggets per vincere la quarta partita consecutiva e chiudere la serie. Denver è in controllo nel terzo quarto ma un parziale di 23-9 in favore dei padroni di casa (sospinti da un super Edwards che segna 34 punti di cui 16 in questo parziale) permette a Minnesota di rientrare e anche scappare avanti fino al +12 a 3′ dal termine, massimo vantaggio. Tre triple e tre punti di Jokic permettono però ai Nuggets di impattare a quota 96 e mandare la partita al supplementare. Nell’overtime decisivo è Alexander-Walker che neutralizza Murray (alla fine saranno 19) e segna 6 pesantissimi punti, poi è Edwards a chiudere i giochi con questo canestro per dare la prima vittoria della serie a Minnesota. Doppie doppie per Gobert e Towns, bene anche Conley a quota 19.