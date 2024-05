NBA Playoffs: Minnesota tiene vive le speranza vincendo gara 4 a Dallas

Mentre la finale della East Conference è finita 4-0 per Boston, quella della Western Conference è ancora aperta. In gara 4, dopo 3 sconfitte di fila Minnesota con l’orgoglio riesce a vincere e tenere le speranze della squadra ancora vive. Da sottolineare che mai nessuna squadra sotto 0-3 negli NBA Playoffs ha poi ribaltato il risultato.

Minnesota tira con più precisione questa volta sia come percentuali di tiro totali che come tiro da tre punti. Nel primo quarto arrivano anche sopra di 10 punti, per poi nel secondo periodo farsi rimontare fino alla parità di 49-49 all’intervallo. Il momento decisivo arriva dopo la pausa, con i T’Wolves che passano avanti nel match e conservano quei pochi punti di vantaggio fino a fine partita.

🔥 ANT-MAN 🔥



29 PTS per @theantedwards_ e W per i @Timberwolves che evitano l'eliminazione e accorciano sul 3-1! pic.twitter.com/twLZrvFmlU — NBA Italia (@NBAItalia) May 29, 2024

Finalmente il duo Edwards-Anthony Towns funziona, ben aiutati anche da Conley e Gobert. Edwards chiude la partita sfiorando la tripla doppia, 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, mentre Towns infila 25 punti di cui 20 solo nella seconda metà di partita, chiudendo con 4/5 da tre punti. Per i Mavericks, Doncic è sempre presente con un’altra tripla doppia, scrivendo record su record nella sua carriera: per lui 29 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

Irving solo 16 punti con 6/18 al tiro, tuttavia Dallas alla fine perde solo di 5 lunghezze: risultato finale 105-100. Per gara 5 ci si sposterà in Minnesota, dove i Timberwolves hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente ai Mavs. Al momento hanno fatto vedere che sono di un livello superiore rispetto ai Minnesota, ma in NBA mai dire mai: come ha detto Reid prima di gara-4 “se c’è una squadra che può rimontare dallo 0-3 quelli siamo noi”.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 105-100 (Serie sul 3-1 Dallas)

MIN: McDaniels 10, Towns 25, Gobert 13 (10 rimbalzi), Edwards 29 (10 rimbalzi + 9 assist), Conley 14.

DAL: Washington 10, Gafford 12, Irving 16, Doncic 28 (15 rimbalzi + 10 assist).