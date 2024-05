NBA Playoffs: Pacers sconfitti in gara 3, Boston a una vittoria dalle Finals

By

I Boston Celtics vincono in rimonta in casa degli Indiana Pacers e si portano sul 3-0 nelle Eastern Conference Finals, a un passo dall’ultimo atto della stagione NBA.

Gli ospiti partono subito forte e si portano sul +9 (24-15), ma Indiana (priva di Haliburton causa uno stiramento del bicipite femorale) rimane in carreggiata e chiude il primo quarto sotto di 1 solo punto (32-31). Nel secondo periodo invece sono i padroni di casa ad allungare, guidati da un Nembhard in stato di grazia raggiungono il +12 all’intervallo e a metà del terzo periodo il divario si amplia fino al +18 Pacers (66-84); stavolta è Boston a non mollare il colpo, chiude il terzo periodo con un parziale di 15-6 e dopo pochi minuti dell’ultimo periodo è già una gara con un solo possesso di distacco. I Celtics raggiungono Indiana solo a 38 secondi dal termine sul 111 pari, Holiday segna gli ultimi 5 punti della gara rubando una palla decisiva a 1 secondo dal termine e fissa il punteggio sul 114-111; Nesmith sbaglia la tripla del possibile overtime, ed è 3-0 Celtics nella serie.

Boston Celtics @ Indiana Pacers 114-111

Celtics: Tatum 36 + 10 rimbalzi, Brown 24, Horford 23.

Pacers: Nembhard 32, McConnell 23, Turner 22 + 10 rimbalzi.