NBA Playoffs: Sacramento fa sul serio! I Kings battono Golden State e volano sul 2-0. Maxey, Harris e Embiid, Sixers 2-0 sui Nets

Si sono giocate due gare 2 nella notte per quanto riguarda il primo turno degli NBA Playoffs.

BROOKLYN NETS @ PHILADELPHIA 76ERS 84-96 (25-25, 24-19, 14-24, 21-28) Phila sul 2-0

i Sixers vincono e si portano sul 2-0. Come in gara 1, i Nets non rendono facile la vita a Phila e chiudono avanti la prima metà di gara sulle scia di un Cameron Johnson ancora caldissimo al tiro. Più impreciso al tiro Mikal Bridges, ma solito punto di riferimento per Coach Vaughn. Nella ripresa però i Sixers cambiano marcia e mettono in difficoltà in Nets. Embiid domina con una doppia doppia da 20 punti e 19 rimbalzi, ma è fondamentale la prestazione di Tobias Harris (20 punti e 12 rimbalzi) e soprattutto Tyrese Maxey. La guardia, in una brutta serata per James Hardes, segna 6 triple ed è caldissimo in attacco con 33 punti. 2-0 Sixers e sempre più dura per i Brooklyn Nets.

NETS: Finney-Smith 8, Johnson 28, Bridges 21, Claxton, Dinwiddie 12, O’Neale 6, Harris, Curry 9.

SIXERS: Tucker, Harris 20, Embiid 20, Maxey 33, Harden 8, McDaniels, Niang, House Jr, Reed 6, Melton 9.

33 PTS | 3 REB | 1 BLK



Maxey mania in full effect tonight.



💪 hydrated by @BioSteelSports pic.twitter.com/sKVQ4iL5Fy — Philadelphia 76ers (@sixers) April 18, 2023

GOLDEN STATE WARRIORS @ SACRAMENTO KINGS 106-114 (23-17, 29-41, 23-25, 31-31) Kings sul 2-0

I Sacramento Kings fanno sul serio e infliggono una dura sconfitta ai Warriors. Dura sconfitta non nel punteggio, poiché la partita è arrivata in piena equilibrio nel finale, ma perché questa è una sconfitta che portano i Campioni NBA in carica sotto 0-2 in una serie degli NBA Playoffs, cosa che non capitava dal 2007. Klay Thompson e in particolare Stephen Curry provano a caricarsi la squadra sulle spalle (49 punti in 2) ma i Kings giocano una grande pallacanestro, cinica ed efficace, come mostrato per l’intera Regular Season. Sono i Kings di Fox e Sabonis, ma fondamentale è l’apporto di Davion Mitchell che in uscita dalla panchina segna 14 punti e di Malik Monk, anche lui autore di 18 punti. Espulso Draymond Green per un duro contatto ai danni di Sabonis. I Campioni NBA ora si ritrovano sotto 0-2 e sarà fondamentale vincere entrambe le gare casalinghe per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno.

WARRIORS: D.Green 8, Looney 6, Wiggins 22, Curry 28, Thompson 21, Kuminga, J.Green, Payton 13, DiVincenzo, Poole 4, Moody 4.

KINGS: Sabonis 24, Barnes 13, Murray 2, Fox 24, Huerter 15, Lyles, Edwards, Len 4, Mitchell 14, Davis, Monk 18.