NBA Playoffs: Stephen Curry è “jordanesco” con 50 punti, Looney domina l’area. I Golden State Warriors ruggiscono ed eliminano i Sacramento Kings

Golden State Warriors e Sacramento Kings si giocano tutto in questi NBA Playoffs alla decisiva gara 7, alla Golden1 Center di Sacramento. Win or go home, chi vince passa e affronterà i Lakers, chi perde va a casa.

QUINTETTO WARRIORS: Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney.

QUINTETTO KINGS: Fox, Huerter, Murray, Barnes, Sabonis.

L’equilibrio regna sovrano in questo primo tempo di una sentitissima gara 7 del primo turno degli NBA Playoffs. Un uomo in missione è Stephen Curry. Il numero 30 dei Golden State Warriors non ne vuole sapere di lasciare i Playoffs al primo turno, essendo i campioni NBA in carica. Lavoro extra per Steph, già al limite del trentello con un intero tempo da giocare mentre problemi di falli e poca precisione al tiro per Fox da parte di Sacramento. Bene Sabonis, al centro del gioco dei Kings che chiudono avanti di 2 dopo 24 minuti di gioco.

Domantas Sabonis in the first half ⤵️



👑 16 PTS (Team-high)

👑 7/9 FG

👑 5 REB

👑 4 AST

👑 2 BLK@Dsabonis11 | #FeelTheRoar pic.twitter.com/jARqEuE6Nm — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 30, 2023

Il terzo quarto è territorio Golden State Warriors. Eccezionale il lavoro di Kevon Looney sotto canestro, a quota 19 rimbalzi con 12 minuti da giocare e principale autore dei numerosi extra possessi dei Warriors che piazziano un break devastante. Sacramento soffre e vede allontanarsi il sogno qualificazione, sempre più in difficoltà e sempre più fuori partita di fronte ad un lavoro super di Steve Kerr e i suoi giocatori.

Curry non ha intenzione di fermarsi, continua il suo lavoro in ufficio come Looney, entrambi fondamentali per i Warriors che allungano toccando anche il +15. I Golden State Warriors non si fermano più, i Kings sono vicini al colpo del definitivo KO. Curry è “jordanesco”, con momenti di onnipotenza cestistica e Kevin Looney continua il suo lavoro oltrepassando i 20 rimbalzi catturati in partita. Il finale non riserva sorprese. Curry tocca quota 50 punti, una delle prestazioni più importanti della storia degli NBA Playoffs in una gara 7. Impressionante prova d’orgoglio e di forza dei Golden State Warriors. I campioni in carica NBA ci sono, non ne vogliono sapere di mollare e ora affronteranno i Los Angeles Lakers nella semifinale di Conference ad Ovest.

GOLDEN STATE WARRIORS @ SACRAMENTO KINGS 120-100 (30-31, 26-27, 35-23, 29-19)

MVP BasketInside: S.Curry

WARRIORS: Green 8, Looney 11 (21 rimbalzi), Wiggins 17, Curry 50, Wiggins 17, Thompson 16, Kuminga, Payton 2, DiVincenzo 3, Poole 8, Moody 5.

KINGS: Sabonis 22, Barnes 4, Murray 10, Fox 16, Huerter 7, Lyles 6, Metu 1, Edwards, Len, Mitchell 1, Davis 14, Monk 14, Dozier 5.