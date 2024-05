NBA Playoffs: un Brunson sulle orme di Willis Reed guida i Knicks al 2-0

Esattamente nel 57° anniversario del famoso rientro in campo di Willis Reed in gara 7 contro i Lakers, Jalen Brunson ritorna dagli spogliatoi nell’intervallo di gara 2 contro Indiana dopo un infortunio al piede e segna 24 dei suoi 29 punti negli ultimi due periodi, portando NY a una romantica vittoria.

Dopo un primo quarto chiuso in parità (36-36), l’assenza di Brunson dà il la agli ospiti per un parziale che li porta in doppia cifra di vantaggio a metà gara (73-63); il ritorno del folletto newyorkese però ridà energia ai padroni di casa, prima con un parziale di 14-0 e poi con 14 punti nell’ultimo periodo del solito #11 in maglia Knicks, arrivato 5° nella classifica per l’MVP stagionale.

Indiana Pacers @ NY Knicks 121-130 (serie: 2-0 NY)

Pacers: Haliburton 34, Toppin 20, Nembhard 15.

Knicks: Brunson 29, Anunoby & DiVincenzo 28.