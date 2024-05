NBA Playoffs: un Maxey d’antologia tiene i Sixers a galla dopo un OT, vittorie anche per Cavs e Bucks

Miracolo sportivo dei Philadelphia 76ers, che sotto di 6 a 28 secondi dal termine riescono a rimontare grazie a uno spettacolare Tyrese Maxey, autore di 7 punti negli ultimi 25 secondi, compreso un gioco da 4.

Di nuovo sotto di 5 lunghezze nel supplementare, i Sixers piazzano un parziale di 11-4 per chiudere l’overtime e portare a casa la seconda vittoria nella serie. Tripla doppia per Joel Embiid, mentre a nulla servono i 40 del solito Brunson.

Philadelphia 76ers @ NY Knicks 112-106 OT (serie: 3-2 Knicks)

Sixers: Maxey 46, Embiid 19 + 16 rimbalzi + 10 assist, Harris 19.

Knicks: Brunson 40, Hart 18, Anunoby 17.



A Cleveland Evan Mobley stoppa Franz Wagner nei secondi finali e regala di fatto la vittoria ai suoi con il vantaggio nella serie (3-2). Dopo che Mitchell sbaglia un jumper a 16 secondi dal termine, Wagner penetra sulla sinistra, ma il suo lay-up viene stoppato in recupero da Mobley; 2/2 ai liberi per Mitchell per il +4 Cavs, e a nulla vale la tripla di Banchero allo scadere.

Orlando Magic @ Cleveland Cavs 103-104 (serie: 3-2 Cavs)

Magic: Banchero 39, F. Wagner 14, Suggs 13.

Cavs: Mitchell 28, Garland 23, Strus 16.



Anche i Bucks sono ancora vivi, grazie alla convincente vittoria in gara 5 contro Indiana. Dopo un primo quarto in cui gli ospiti si portano sopra anche di 10 lunghezze (31-21), un 18-2 di parziale Bucks dà lo strappo che serve ai padroni di casa per mettere la testa avanti, e non si guarderanno più indietro fino al +23 finale.

Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks 92-115 (serie: 3-2 Pacers)

Pacers: Haliburton 16, Turner 13, Siakam & Toppin & Nembhard 12.

Bucks: Portis 29 + 10 rimbalzi, Middleton 29 + 12 rimbalzi, Beasley 18.