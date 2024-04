NBA Regular Season al termine! Ecco gli accoppiamenti dei Playoffs e Play-In

By

Terminata la Regular Season NBA con una carrellata di partite ad orario italiano in questa domenica. Pronti ad iniziare i PLAYOFFS NBA!

Ecco gli accoppiamenti Playoffs e Play-In.

PLAYOFFS WESTERN CONFERENCE:

(1) OKLAHOMA CITY THUNDER – Vincente seconda squadra Play-In (8)

(4) LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS (5)

(3) MINNESOTA TIMBERWOLVES – PHOENIX SUNS (6)

(2) DENVER NUGGETS – Vincente prima squadra Play-In (7)

PLAY-IN WESTERN CONFERENCE:

(7) NEW ORLEANS PELICANS – LOS ANGELES LAKERS (8) Vincente in settima posizione, perdente affronterà la vincente dell’altro Play-In per l’ottavo posto.

(9) SACRAMENTO KINGS – GOLDEN STATE WARRIORS 10) Vincente affronterà la perdente dell’altro Play-In per l’ottavo posto. Perdente Out.

PLAYOFFS EASTERN CONFERENCE:

(1) BOSTON CELTICS – Vincente seconda squadra Play-In (8)

(4) CLEVELAND CAVALIERS – ORLANDO MAGIC (5)

(3) MILWAUKEE BUCKS – INDIANA PACERS (6)

(2) NEW YORK KNICKS – Vincente prima squadra Play-In (7)

PLAY-IN EASTERN CONFERENCE:

(7) PHILADELPHIA 76ERS – MIAMI HEAT (8) Vincente in settima posizione, perdente affronterà la vincente dell’altro Play-In per l’ottavo posto.

(9) CHICAGO BULLS – ATLANTA HAWKS (10)

Vincente affronterà la perdente dell’altro Play-In per l’ottavo posto. Perdente Out.