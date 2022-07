NBA Summer League. Kings imbattuti nel California Classic. Okc e Memphis bene a Salt Lake City

In attesa del via della tappa di Las Vegas (7-17 luglio) la NBA Summer League completa il “California Classic” di San Francisco e vede partire l’appuntamento di Salt Lake City.

Allo Chase Center i Sacramento Kings vincono anche contro i Los Angeles Lakers completando il tris di successi dopo quelli contro Golden State e Miami. 87-75 il finale di una partita con il vantaggio sempre tenuto in mano dai Kings che ritrovano nuovamente un ottimo Keegan Murray. La scelta numero 4 al recente Draft ha messo a segno 24 punti (9/16 dal campo, 2/4 da tre, 4/4 ai tiri liberi) ribadendo quell’ottima impressione avuta su di lui nella prima gara di San Francisco contro i Warriors. Nei Lakers 15 punti di Javante McCoy, 13 a testa per Paris Bass e Vitto Brown. Il programma della giornata conclusiva del “California Classic” è stato aperto dal successo dei Miami Heat su Golden State. Primo successo estivo per gli Heat che sorridono nel vedere l’eccellente prestazione della loro unica ultima scelta. Nikola Jovic, dopo le prime due prove incolori, colleziona 25 punti e 9 rimbalzi con un 9/16 dal campo e 5/7 da tre punti. Per lo staff di Miami sicuramente notizie più che confortanti in chiave futura dal serbo classe 2003.

CALIFORNIA CLASSIC – Day 3

Golden State Warriors-Miami Heat 70-94

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers 87-75

Recap DAY 1

Recap Day 2



Nel frattempo alla Vivint Arena di Salt Lake City è iniziata la Summer League che vede al suo interno un mini-torneo a quattro squadre. Apertura concessa ai Memphis Grizzlies che hanno battuto Philadelphia 103-99. Uno scarto ridotto soltanto nel finale dopo che Memphis ha sempre condotto sin dalla palla a due toccando anche il +17 nel secondo quarto. Per i Grizzlies si fa notare Xavier Tillmann Jr. con 16 punti, 15 per Ziaire Williams. La scelta nr.47 Vince Williams non brilla, 13 punti in 24′ per il già firmato Jake LaRavia. Per i Sixers 20 punti per Paul Reed, scelto nel draft 2020 con il numero 58 ed MVP della G-League 20/21, 19 per Isaiah Joe. Non ha giocato l’ultimo MVP della G-League, Travelin Queen che ha già firmato con Philadelphia.

La giornata inaugurale nello Utah si è concluso con il netto successo di Oklahoma sui padroni di casa dei Jazz. Un 29-9 per i Thunder nel primo quarto segna subito la partita. La squadra di coach Kameron Woods raggiunge anche i 29 punti di vantaggio e per i pur esperti Jazz (la squadra delle quattro con più giocatori che hanno trascorsi già in NBA) non c’è speranza. Finale 98-77 con la scelta numero 2, Chet Holmgren, che si mette subito in mostra. 23 punti e 7 rimbalzi per l’ex Gonzaga che registra anche un 4/4 da tre punti e 5 stoppate nel suo debutto assoluto in maglia OKC diventando così il primo giocatore di tutti tempi in una partita della Summer League con 4 triple realizzate e 5 stoppate. 17 punti per il numero 12 all’ultimo Draft, Jalen Williams, il classe 2003 scelto con il numero 11, Ousmane Dieng debutta con 11 punti, sotto le aspettative l’altro nominato al Draft, Jaylin Williams, che mette nel tabellino 3 punti nei Thunder che hanno senza dubbio parecchia qualità in questa squadra. Oggi seconda giornata alla Vivint Arena con la sfida interessante tra Memphis e Thunder, seguita da quella tra Philadelphia e Utah.

SALT LAKE CITY – Day 1

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers 103-99

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 98-77