NBA Summer League. La prima giornata del California Classic

Al Chase Center di San Francisco si è aperta la NBA Summer League 2022 con le prime due gare del California Classic, torneo estivo istituito per la prima volta nel 2018 e chiamato a sostituire il vecchio Orlando Pro Summer League. Quattro squadre presenti: i padroni di casa dei Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Miami Heat e Sacramento Kings.

La prima giornata di gare ha visto due successi marcati dei Lakers sugli Heat e dei Kings ai danni dei Warriors. I gialloviola hanno condotto sin dall’inizio del match contro Miami toccando nel finale anche i 38 punti di scarto prima del definitivo 100-66. Miglior marcatore per i Lakers Mac McClung (17 punti, 5/9 dal campo) reduce dalla conquista del premio come rookie of the year in G-League con i South Bay Lakers. In buona evidenza anche Paris Bass, altro elemento proveniente dalla G-League di LA, con 15 punti. 14 per Scotty Pippen Jr., 13 per l’ex Syracuse Cole Swider. In campo anche Max Christie, scelto dai Lakers nell’ultimo Draft, che in 23′ ha segnato 5 punti (2/11 dal campo) con 9 rimbalzi. Mediocre prestazione per Miami che ha 11 punti sia da Kyle Allman Jr. che da Haywood Highsmith. 3 punti in 20′ per il serbo Nikola Jovic, scelto la scorsa settimana dagli Heat con il numero 27 al primo giro.



Vittoria senza grandi difficoltà anche per i Sacramento Kings che superano 86-68 i Golden State Warriors. Subito sotto i riflettori finisce Keegan Murray, la scelta numero 4 nel Draft 2022, che illumina il pomeriggio del Chase Center con 26 punti, 10/14 dal campo, 4/5 da tre punti, 8 rimbalzi in 28′. Il 22enne ex Iowa trascina subito i Kings di coach Jodi Fernandez che hanno 11 punti dalla scelta del secondo turno dell’anno scorso, Neemias Queta, e 10 dell’ex Creighton Alex O’Connell. Nei Warriors servono a poco i 23 punti del brasiliano, scelto recentemente con il numero 55, Gui Santos (7/13 al tiro) unico in doppia cifra insieme all’altro rookie Payton Willis (12). Non ha giocato l’altra fresca scelta dei Warriors Patrick Baldwin jr.

Oggi seconda giornata di gare a San Francisco. Programma aperto da Miami-Sacramento e concluso da Lakers-Golden State. Martedi 5 si conclude il California Classic con Warriors-Heat e Sacramento-L.A.

Los Angeles Lakers-Miami Heat 100-66

Sacramento Kings-Golden State Warriors 86-68

Miami Heat-Sacramente Kings 03 luglio 2022

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 03 luglio 2022

Golden State Warriors-Miami Heat 05 luglio 2022

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers 05 luglio 2022