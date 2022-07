NBA Summer League: Paolo Banchero trascina i Magic a Las Vegas

Altra giornata di NBA Summer League sui parquet del “Thomas & Mack Center” e “Cox Pavillon” di Las Vegas e seconda uscita per gli Orlando Magic di Paolo Banchero. La scelta numero 1 al Draft illumina la scena e con una grande prestazione guida alla vittoria in doppio overtime la sua squadra contro Sacramento. 23 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi, 2 stoppate, 6/15 dal campo e 11/15 dalla lunetta per Banchero che dimostra ancora il suo talento a ogni dimensione. La sfida tra Magic e Kings è la più incerta e bella della terza giornata in Nevada. Da una parte Banchero, dall’altra Keegan Murray, già apprezzato nel “California Classic” della scorsa settimana, che segna 20 punti con 4/8 da tre punti. Miglior realizzatore di Sacramento è il centro portoghese Neemias Queta (23 e 8 rimbalzi).



Questi i risultati del sabato di Las Vegas

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 97-77

Orlando Magic-Sacramento Kings 94-92

Boston Celtics-Miami Heat 78-88

Detroit Pistons-Washington Wizards 105-99

Atlanta Hawks-Utah Jazz 66-72

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 88-90

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 94-76

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 68-85