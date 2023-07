NBA Summer League – Risultati della prima giornata a Sacramento e Salt Lake City

In attesa dell’appuntamento di Las Vegas (7-17 luglio) la Summer League della NBA scalda i motori con i primi due classici eventi del California Classic di Sacramento e di Salt Lake City.

CALIFORNIA CLASSIC – Sacramento (3-5 luglio 2023)

Vittorie per Miami, San Antonio e Sacramento nella prima delle due giornate di gare al Golden1 Center. Uno strappo arrivato nel secondo quarto permette agli Heat di allungare sui Lakers e gestire poi il vantaggio nella ripresa. In evidenza il rookie Jaime Jacquez con 22 punti. Insieme all’ex UCLA si fa notare il serbo Nikola Jovic. Ancora privi di Victor Wembanyama, il cui esordio è annunciato a Las Vegas, gli Spurs vincono contro Charlotte grazie a una partenza sprint (32-11 nel 1°quarto). I “veterani” Champagnie e Barlow segnano 54 dei 98 punti di San Antonio. Negli Hornets prima gara della scelta numero 2, Brandon Miller. 18 punti alla fine per l’ex Alabama. A chiudere la prima serata di Sacramento il successo dei Kings su Golden State nella partita più equilibrate delle tre. Keegan Murray chiude con 29 punti, doppia-doppia per il portoghese Queta. 5 punti e 3 rimbalzi in 12′ per Mike Daum della Bertram Tortona.

Miami Heat-Los Angeles Lakers 107-90 (22-16, 36-24, 26-27, 23-23)

MIA: Jaime Jacquez 22pts (8/15 FG, 3/7 3pts) – Nikola Jovic 21pts, 8 reb, 8ast – Chase Audige 18pts

LAL: Max Christie 17pts – Jalen Hood-Schifino 15pts

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 98-77 (32-11. 28-21, 21-21, 17-24)

SAS: Julian Champagnie 30pts (9/20 FG, 5/12 3pts) 8reb, Dominick Barlow 24pts, 11reb

CHA: Brandon Miller 18pts (5/11 FG, 3/7 3pts), 5reb, 3ast – Nick Smith Jr 12pts – James Bouknight 12

Golden State Warriors-Sacramento Kings 94-100 (18-21, 22-26, 23-23, 31-30)

GSW: Lester Quinones 26pts (5/8 3pts) – Gui Santos 19pts, Brandin Podziemski 12pts

SAC: Keegan Murray 29pts – Jordan Ford 18 – Neemias Queta 11pts-10reb, Colby Jones 12pts- Kessler Edwards 10pts

5 luglio

Golden State Warriors-Charlotte Hornets

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers

Miami Heat-Sacramento Kings

SALT LAKE CITY SUMMER LEAGUE (3-5-6 luglio 2023)

Memphis vince di misura contro Philadelphia, Oklahoma City batte i padroni di casa dei Jazz nella prima giornata della Summer League giocata sul parquet del Delta Center. I Grizzlies ribaltano la partita nell’ultimo quarto e superano i Sixers. 21 e 13 di Kenneth Lofton Jr per Memphis, per Phila 18 dell’ex NC State, Terquavion Smith. Vincono anche i Thunder tra i quali si rivede Chet Holmgren. La scelta nr.2 del Draft 2022, out per infortunio nell’intera scorsa stagione, chiude la sfida contro Utah con 15 punti e 9 rimbalzi.

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers 94-92 (21-24, 25-25, 22-28, 26-15)

MEM: Kenneth Lofton Jr. 21pts (6/15 FG, 2/4 3pts), 13reb – Vince Williams jr 19pts (5/8 3pts) – David Roddy 18pts

PHI: T.Smith 18pts – D.Steward 15pts

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 95-85 (16-13, 43-30, 23-19, 13-23)

OKC: Jalen Williams 21pts – Tre Mann 20pts – Chet Holmgren 15pts-9reb

UTA: Keyonte George 18pts – Ochai Agbaji 17pts

5 luglio

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers-Utah Jazz

6 luglio

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies-Utah Jazz