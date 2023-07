NBA Summer League, trionfano i Cleveland Cavaliers

I Cleveland Cavaliers, dopo aver vinto 5 partite di fila, fanno 6/6 e battono gli Houston Rockets 99-78 nella finale della NBA Summer League. È la prima vittoria dei Cavaliers da quando la competizione prevede l’assegnazione di un trofeo.

L’MVP della finale è stato Isaiah Mobley, fratello maggiore di Evan Mobley, già protagonista in NBA con Cleveland durante le scorse stagioni. Con 28 punti e 11 rimbalzi, Mobley ha rubato la scena ad altri due giovani dei Cavs che hanno saputo mettersi in vetrina questa estate: Emoni Bates (19 punti) e Sam Merrill (27 punti, 6/12 da dietro l’arco). I tre giovani verranno verosimilmente inseriti in rotazione per Cleveland la prossima stagione.

Ladies and gentlemen, your #NBA2KSummerLeague Championship Game MVP!🏆👏 pic.twitter.com/PCpzluC3kO — NBA Summer League (@NBASummerLeague) July 18, 2023

La vittoria della finale non è stata semplice. Dopo un ottimo 17-4 nel primo quarto, Cleveland lascia rientrare Houston in partita, con un -3 che riaccende le speranze dei Rockets. Il passo decisivo, però, i Cavs lo segnano all’inizio della ripresa, con 11 punti consecutivi che hanno dato lo slancio definitivo alla squadra dell’Ohio.