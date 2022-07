NBA svela la top 10 delle maglie più vendute della stagione 2021-2022

By

Stephen Curry e i Los Angeles Lakers si sono assicurati i primi posti nella classifica delle maglie e del merchandising di squadra più popolari della NBA in Europa per il 2022. I risultati si basano sulle vendite di NBAStore.eu a partire dall’inizio della stagione NBA 2021-22. NBAStore.eu è il negozio online ufficiale della NBA in Europa, gestito da Fanatics (International) Limited.

Mentre Stephen Curry dei Golden State è passato dal terzo posto nel 2021 al primo posto nel 2022 nella classifica delle maglie più popolari, questa è la terza stagione consecutiva in cui i Los Angeles Lakers occupano la prima posizione nella classifica del merchandising di squadra.

Ja Morant dei Memphis Grizzlies è al secondo posto della classifica delle maglie più vendute, seguito da Luka Dončić dei Dallas Maverick al terzo posto, risalito dalla settima posizione del 2021. Jimmy Butler dei Miami Heat è al quarto posto, mentre Giannis Antetokounmpo (Grecia) dei Milwaukee Bucks è al quinto, dopo essersi piazzato al nono posto nella scorsa stagione.

Dopo i Lakers, nella classifica del merchandising di squadra più popolare in Europa si posizionano i Chicago Bulls (n. 2), i Golden State Warriors (n. 3), i Boston Celtics (n. 4) e i Miami Heat (n. 5).

Per quanto riguarda invece l’Italia, Stephen Curry e i Los Angeles Lakers hanno ottenuto i primi posti nella classifica delle maglie e del merchandising di squadra più popolari. Nella classifica delle maglie più vendute segue Ja Morant (Memphis Grizzlies) al secondo posto, salito dalla settima posizione del 2021. Luka Doncic (Dallas Mavericks) è al terzo posto, seguito da Jimmy Butler (Miami Heat) al quarto. Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks completa la top 5.

Ai Lakers, primi nella classifica del merchandising di squadra più popolare in Italia, seguono i Golden State Warriors (n. 2), i Chicago Bulls (n. 3), i Boston Celtics (n. 4) e i Miami Heat (n. 5).

I fan della NBA in Europa possono continuare ad acquistare online su NBAStore.eu un’ampia gamma di prodotti NBA con tutte le 30 squadre NBA o acquistare negli NBA Store di Londra e Milano, mentre lo Store di Parigi aprirà quest’estate.

Top 10 Maglie più popolari NBA (Europa)

Stephen Curry, Golden State Warriors Ja Morant, Memphis Grizzlies Luka Dončić, Dallas Mavericks Jimmy Butler, Miami Heat, Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks LeBron James, Los Angeles Lakers Tyler Herro, Miami Heat Paul George, LA Clippers Kawhi Leonard, LA Clippers Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Top 10 Merchandising di squadra più popolare (Europa)

Los Angeles Lakers Chicago Bulls Golden State Warriors Boston Celtics Miami Heat Brooklyn Nets Milwaukee Bucks Toronto Raptors Dallas Mavericks Memphis Grizzlies

*****

Top 10 Squadre (Italia)

Los Angeles Lakers Golden State Warriors Chicago Bulls Boston Celtics Miami Heat Brooklyn Nets Toronto Raptors Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies Dallas Mavericks

Top 10 Giocatori (Italia)