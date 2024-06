Toronto Raptors, Scottie Barnes firma un prolungamento di contratto per altri 5 anni

I Toronto Raptors, dopo le ultime stagioni positive per la guardia 22enne Scottie Barnes, hanno deciso di rinnovare il contratto del giocatore. Il prolungamento sarà di 5 anni per un valore di 270 milioni di dollari: o meglio, saranno 225milioni ma se la prossima stagione sarà inserito in uno dei 3 quintetti All-NBA allora il rinnovo salirà a 270milioni.

La scorsa stagione ha viaggiato ad una media di 19,9 punti, 8,2 rimbalzi, 6,1 assist e 1,3 palle recuperate a partita, tirando 47,5% di tiro dal campo e 34,1% da 3 punti.

ESPN story on Raptors All-Star G Scottie Barnes landing a five-year maximum rookie extension that could be worth $270 million. https://t.co/aX66bPqzXV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024

Nel 2020-21 ha vinto il titolo di Rookie of the Year. Con questo nuovo contratto è chiaro di come la franchigia voglia puntare sul giovane talento e costruire un roster attorno a lui per tornare a vincere il titolo dopo la stagione 2018-19. Questa ultima annata causa infortunio ha giocato poco ma siamo sicuri che dalla prossima tornerà a fare la differenza. Inoltre i Raptors hanno la scelta n.19 e n.31 al Draft 2024.