NBAXmas: Golden State vince con Memphis. Super Jokic e Denver batte all’overtime Phoenix

Il Christmas Day 2K22 si chiude con le vittorie casalinghe dei Golden State Warriors e Denver Nuggets protagoniste nelle partite più elettrizzanti e divertenti giocate del giorno di Natale. A soccombere sono i Memphis Grizzilies, al loro debutto in una partita giocata il 25 dicembre, e i Phoenix Suns.

Clima tutt’altro natalizio a San Francisco dove, nel rematch della semifinale della scorsa Western Conference, Warriors e Grizzlies non si risparmiano con gli arbitri chiamati a distribuire ben 7 falli tecnici (il massimo in una partita NBA giocata il 25 dicembre). I Warriors non possono disporre di Steph Curry per il problema alla spalla ma hanno un Jordan Poole in grande serata. Primo quarto con 17 punti e 5/9 al tiro, alla fine per l’ex Michigan ci sono sotto l’albero 32 punti in una partita terminata dopo 29′ per espulsione. Anche Klay Thompson mette la firma alla vittoria della squadra di Kerr con 24 punti e 9 rimbalzi. Bene anche Draymond Green che segna solo 3 punti ma raccoglie 13 rimbalzi e distribuisce altrettanti assist. Per Memphis ci sono 36 punti di Ja Morant che va sotto i riflettori anche per aver giocato per la prima volta con ai piedi le “Ja 1”, la prima sua signature shoes. 15/29 al tiro (ma male da tre punti con 2/10) 7 rimbalzi e 8 assist. I Warriors conducono il match sin dall’inizio e allungano nel terzo quarto con Memphis incapace di reagire con un massimo vantaggio che ha toccato il +16 (79-95) a 2′ dalla fine del terzo quarto. Nel finale Warriors in controllo e bravi a portare a casa una vittoria che toglie la negatività all”ultimo periodo (7 sconfitte ultime 9 uscite). Risultato 123-109 e 16a vittoria stagionale per i Warriors. Memphis aggiorna il suo bilancio a 20-12 e resta al 2°posto nella Western Conference.

Il Christmas Day è chiuso dalla lunga sfida tra Denver e Phoenix vinta dai Nuggets dopo un tempo supplementare. Gara che cambia volto tante volte e che arriva al supplementare grazie a una schiacciata di Jamal Murray per il 113 pari. Nel prolungamento la squadra di casa va avanti e a 24″ dalla fine c’è una clamorosa schiacciata di Aaron Gordon che andrà nella storia all time del Christmas Day. Shamet prova a tenere in vita Phoenix ma non nulla ha potuto contro un Nikola Jokic mostruoso. Tripla doppia per il serbo con 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. 16/25 dal campo. Con lui perfetto Jamal Murray (26 punti e 5/11 da tre punti) e con un grande Gordon (28 punti e 13 rimbalzi) ecco la 7a partita vinta nelle ultime otto. Jokic è l’ottavo giocatore nella storia del Christmas Day a ottenere una tripla doppiaPhoenix perde la 3a partita di fila ed è preoccupata per l’infortunio di Devin Booker, rientrato in campo dopo tre gare di assenza ma costretto ad uscire dopo pochi minuti. Dalla panchina ottimo contributo di Landry Shamet (31 punti e 7/17 da tre punti), doppia doppia con 17 punti e 16 assist per Chris Paul e Deandre Ayton (22 punti e 16 rimbalzi). Finale 128-125 con Denver che rimane la migliore nella Western Conference (21-11). Per Phoenix sconfitta stagionale numero 15 a fronte di 19 successi.