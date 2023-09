Nemanja Bjelica è stato messo fuori rosa dal Fenerbahce, ma stando a indiscrezioni pare che abbia già trovato un’altra sistemazione: si tratterebbe della Stella Rossa, pronta a mettere l’ex NBA sotto contratto pagandogli però solo in minima parte lo stipendio, che verrebbe per la maggior parte ancora saldato dalla sua ex squadra di Istanbul.

Sarebbe un ritorno alla Stella Rossa per Bjelica, che ha già giocato in bianco-rosso tra il 2008 e il 2010.