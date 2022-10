Nessun problema per Milano: troppa differenza con Verona

Milano batte comodamente Verona in casa propria, in virtù soprattutto di un primo quarto da 23-6, che ha fatto subito capire la differenza tra i due roster. Gli ospiti hanno messo in mostra un gioco offensivo poco ispirato e privo di immaginazione, così i padroni di casa ci hanno messo l’impegno minimo necessario, badando a mantenere il vantaggio almeno in doppia cifra senza infierire ulteriormente e dilagando solo negli ultimi minuti.

Tra i milanesi sono piaciuti soprattutto Melli, Thomas e Baron, mentre tra gli ospiti c’è stata un po’ più di voglia rispetto agli altri da parte di Smith e Imbrò in una prestazione comunque da dimenticare in fretta.

Quintetto Milano: Thomas, Pangos, Tonut, Melli, Hines

Quintetto Verona: Cappelletti, Smith, Holman, Johnson, Anderson

Anche se Messina ha un roster amplissimo, la combinazione tra infortuni in corso e regolamento sugli italiani fa sì che il coach di Milano debba scegliere solo un giocatore a cui dare volontariamente riposo, e per questa partita tocca a Voigtmann. Milano parte con un back court pesante, con Tonut da 2 e Thomas da 3, ma, almeno inizialmente, non si capisce il motivo della scelta, dato che non c’è uno straccio di gioco in post basso e, nell’altra metà campo, Verona manovra con un ritmo lento e soluzioni per lo più perimetrali. Dopo 3’ Thomas inizia a essere coinvolto in post basso, in effetti, e qualcosa di decente la combina, mentre dall’altra parte la squadra di Ramagli è scolastica e senza fantasia né imprevedibilità. La partita è sonnolenta e il punteggio di 4-4 dopo 4’ riflette quanto si vede in campo. Tonut prova a dare un po’ di scossa con un gran recupero in tuffo che propizia un 2+1 ancora di Thomas, ma poi non succede più niente e Milano si comporta come la squadra decisamente più forte che si impegna il minimo indispensabile perché tanto sa che i pericoli che arrivano dall’avversaria sono quasi zero. I punti sul tabellone di Verona rimangono 4 anche dopo 6’ e mezzo di gioco, e davvero l’Olimpia può vivacchiare, visto quanto è facile difendere contro un attacco così privo di immaginazione. Thomas fa la voce sempre più grossa e quando Hall piazza un attacco al ferro dei suoi, arriva la prima doppia cifra di vantaggio interno sul 15-4. Verona toglie quel 4 dal tabellone solo per via di un fallo subito in modo fortuito, ma l’aver realizzato 6 punti, di cui 4 dalla lunetta, in 8’ dice tutto non solo su come stanno giocando gli scaligeri, ma soprattutto sulla filosofia con cui li allena Ramagli, ovvero noi siamo la provinciale Cenerentola e non vale la pena nemmeno provarci, ma conviene giocare senza iniziativa e sperare in non si sa quale miracolo divino. Per questo primo quarto, al Forum avvengono solo eventi terreni, e il punteggio di chiusura è di 23-6.

Verona trova subito due canestri dal campo all’inizio del secondo quarto, ma Milano risponde per le rime e continua a navigare tranquilla sul 27-10. Gli ospiti, comunque, non si perdono d’animo e continuano a segnare, sempre con manovre molto prevedibili, ma l’importante, a questo punto, è buttarla dentro. Il vantaggio interno si riduce fino al 27-15, ma la sensazione è sempre la stessa, ovvero che Milano stia dosando le energie, sia fisiche che mentali. A metà quarto il punteggio è di 27-16, e un minuto dopo di 29-19, che significa un parziale nel quarto di 6-13, non una gran figura per l’Olimpia. I padroni di casa sono costretti a impegnarsi in difesa, visto che in attacco segnano poco, ma comunque non è un grosso problema mantenere il vantaggio almeno in doppia cifra. I padroni di casa, poi, decidono che vale la pena dare un’accelerata negli ultimi 3’, che tanto c’è l’intervallo, e passano dal 33-21 al 41-23 chiudendo la prima metà di gara sul 41-27. La valutazione statistica di 51-25 racconta meglio cos’è successo, ma quello che conta è il punteggio e se Milano non ci mette più impegno finisce per subire 21 punti in un quarto da una Verona così povera di idee.

Olimpia Milano flickr

Gli ospiti dovrebbero produrre il massimo sforzo per provare a rimontare, ma Milano parte con un 5-0 prima che venga fischiato un incomprensibile antisportivo a Melli. Potrebbe essere la scintilla che accende i gialloblu, che però, dopo i due liberi, non segnano per tre possessi di fila, nonostante il buon lavoro a rimbalzo offensivo di Smith. Una tripla di Melli, la seconda nel quarto, dà ai padroni di casa il primo ventello di vantaggio sul 49-29, e continua a giocare sul velluto grazie soprattutto a un ottimo Melli, evidentemente il miglior messaggero della filosofia di Messina, che non gradisce un quarto giocato come il secondo. Negli ultimi 2’ i padroni di casa tornano a tirare i remi in barca e Verona ne approfitta per ridurre lo svantaggio fino al 57-43, con un perentorio parziale di 0-9, e il quarto si chiude sul 60-43 con una tripla di Ricci.

Nell’ultimo quarto, Verona prova a mettere in campo tutto quello che ha per uscire con un punteggio onorevole, inizia con uno 0-4 di parziale ma i punti da rimontare sembrano troppi. A Milano basta una tripla di Alviti e una difesa fatta bene per non correre alcun rischio. A solo 5’ dal termine, il tabellone dice 66-47, e onestamente non si capisce perché giocatori importanti come Pangos, Baron e Melli debbano stare ancora in campo invece di riposare. Gli ospiti, comunque, adesso mollano sul serio e Milano dilaga fino al 74-47, chiudendo la gara sul 78-54.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – TEZENIS VERONA 78-54

TABELLINO MILANO: Davies 9, Thomas 13, Pangos 3, Tonut 1, Melli 13, Baron 9, Ricci 13, Biligha 2, Hall 5, Alviti 3, Hines 4, Datome 3

TABELLINO VERONA: Cappelletti 2, Smith 9, Holman 4, Ferrari ne, Casarin 2, Johnson 8, Imbrò 8, Candussi 5, Rosselli, Anderson 10, Udom 6

PARZIALI: 23-6, 18-21, 19-16, 18-11

PROGRESSIVI: 23-6, 41-27, 60-43, 78-54

BASKETINSIDE MVP: Nicolò Melli