Neven Spahija a tutto tondo: “A Venezia ho avuto tutto come allenatore. Morant? Mi sono bastati cinque minuti per capire che giocatore fosse”

Il coach dell’Umana Reyer Venezia è intervenuto nel PodCast “Reyer Time” targato Reyer a cura di Giuseppe Malaguti e Steve Giant. Spahija ha raccontato le sue esperienze sul campo, ma anche al di fuori del basket. Tanti i temi toccati.

AMBIENTAMENTO A VENEZIA

Qui mi trovo benissimo, con una società di livello altissimo, c’è sempre spazio per migliorare ma ho avuto tutto come allenatore, una squadra competitiva sia per il campionato italiano che per l’EuroCup. Anche lato vita privata, abitando in questa città stupenda, mi trovo molto bene sia io che la mia famiglia. Poi ho la fortuna di stare in club con una grande proprietà. Infine c’è il presidente Federico Casarin che ha delle grandi capacità di dirigente ed è una persona straordinaria

PROSSIMA STAGIONE

Continueremo il percorso già iniziato, noi giochiamo una pallacanestro veloce, con atletismo, che diverte tanto il nostro pubblico. Vorremmo avere un po’ più di esperienza, e migliori percentuali al tiro. Voglio di più, sappiamo che dobbiamo imparare, ben sapendo di essere molto bravi in difesa e nel tenere gli avversari con percentuali basse al tiro.

IL SPAHIJA UOMO

La mia era una famiglia normalissima come tante altre e lavoravano in una fabbrica. Devo dire che da ragazzino ho avuto tutto quello che volevo e sono cresciuto molto felice. L’amore della pallacanestro è nato perché Sebenico è una città che vive e che ha un amore smisurato per il basket.

DRAZEN PETROVIC

Sono cresciuto insieme con Drazen Petrovic e con suo fratello maggiore Aza Petrovic. Giocavamo nella stessa strada. Abbiamo cominciato a giocare a pallacanestro nello stesso periodo. Abbiamo passato tanto tempo insieme, eravamo molto amici. Oggi andrò a Madrid (Petrovic ha giocato nel Real nella stagione 88-89, ndr) per un evento che ci sarà domani in memoria di Drazen. Lui era una vera stella, non era un ragazzo solo con tanto talento, ma ha lavorato tantissimo per arrivare così in alto. Era un esempio per tutti, era organizzato ed equilibrato nella vita di ogni giorno che deve fare un vero atleta.

ALLENATORE IN TUTTO IL MONDO

Ho viaggiato tanto con due valigie sempre pronte (ride, ndr). In Europa, lo sappiamo, è un po’ diverso rispetto agli Stati Uniti. Negli Usa ci sono sempre tanti programmi e si pensa al futuro in Europa meno. Infatti nel vecchio continente io ho perso il lavoro anche quando ho vinto. Per me si deve lavorare sempre con la stessa voglia e lo stesso amore per questo sport meraviglioso che è la pallacanestro e non ha importanza in quale paese.

CAPITOLO ROSETO

È stata una bellissima esperienza, per me anche diversa. Sul campo abbiamo fatto un risultato straordinario. È stata la miglior Roseto di sempre. Sono molto orgoglioso di questo. Per me Roseto è diventata come una famiglia.

BASKONIA, VALENCIA E FENERBACHE

Era una squadra strepitosa. Ad oggi il miglior quintetto base che ho avuto nella mia carriera come capo allenatore. Una lega spagnola molto competitiva e un livello di pallacanestro altissimo. Abbiamo vinto il titolo e fatto anche le F4 di Eurolega”. L’esperienza nel 2010 con Valencia. “Abbiamo vinto l’EuroCup e siamo andati in Eurolega, un’esperienza simile a quella di oggi che sto facendo con Venezia. Sono arrivato a metà stagione e abbiamo cambiato tanto. Da lì è cominciato un percorso importante per Valencia ed ora faranno anche la nuova arena che è uno spettacolo”. Dopo la Spagna, il Fenerbahce. “Ad Istanbul ho vinto campionato e coppa nazionale. È stato un periodo che poi di fatto ha dato il via nel far diventare il Fenerbahce uno dei team più forti d’Europa.

EUROPA O NBA

Sono due sport diversi. In Nba sono stato assistente e i quattro anni trascorsi lì mi sono piaciuti: per me è stata come una università. Ovviamente mi piace anche Eurolega ed EuroCup.

IL RAPPORTO CON BUDENHOLZER

Lo conosco da 23 anni. Siamo amici quindi da tantissimo tempo. Prima di andare agli Atlanta Hawks lui ha fatto due incontri con me lunghissimi che io a un certo momento mi son fermato per dire: cosa vuoi da me (ride, ndr)?. Una quarantina di giorni dopo questi colloqui mi ha chiamato per lavorare con lui negli Hawks. Lui è un allenatore di una intelligenza cestistica incredibile. La mia fortuna essere stato vicino ad allenatori come Budenholzer”.

JA MORANT

Mi sono bastati cinque minuti per capire che giocatore fosse. Un ragazzo dall’enorme talento, così ne ho visti davvero pochi