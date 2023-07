New York Knicks, Donte DiVincenzo arriva nella Grande Mela

Come riportato da Adrian Wojnarowski, Donte DiVincenzo, free agent, ha firmato un contratto da 50 milioni di dollari per 4 anni con i New York Knicks, riunendosi così con i suoi ex compagni di Villanova Jalen Brunson e Josh Hart.

DiVincenzo ha disputato una solida stagione 2022-2023 con i Golden State Warriors, 9,4 punti, 4,4 rimbalzi e 3,5 assist in 72 partite, delle quali solo 36 da titolare. Inoltre, ha fatto registrare il massimo in carriera da 3 punti, con una percentuale del 39,7% in 5,3 tentativi a partita.

Free agent G Donte DiVincenzo has agreed on a four-year, $50 million contract with the New York Knicks, Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. DiVincenzo reunites with his Villanova title teammates Jalen Brunson and Josh Hart to bolster the Eastern Conference semifinalists. pic.twitter.com/MSr1wXS4GC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Il prodotto di Villanova aveva rifiutato la player option sul suo contratto precedente a inizio settimana, diventando così un free agent. Non ha avuto tutti i torti: con il nuovo contratto ai New York Knicks, Donte ha aumentato sensibilmente il proprio stipendio. Ora coach Tom Thibodeau può fare affidamento su un altro difensore grintoso e versatile, adatto allo stile aggressivo della difesa dell’allenatore ex Chicago Bulls. Inoltre, le qualità da dietro l’arco di DiVincenzo possono aggiungere qualità alla rotazione dei Knicks in attacco.