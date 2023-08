By

I New York Knicks hanno trovato l’accordo con Josh Hart per un prolungamento quadriennale del contratto per un totale di 94 milioni fino al 2028.

ESPN story on Knicks G Josh Hart finalizing a four-year, $81 million contract extension https://t.co/2lr5nLa8Cj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2023

Josh Hart, che quest’estate sarà impegnato ai mondiali con Team USA, entrerà nel suo ultimo anno del precedente contratto a quasi 13 milioni di dollari mentre dalla prossima stagione partirà l’estensione. Nel 2024/25 percepirà 18.1 milioni e via a salire per un totale di 94 milioni in cinque anni da qui al 2028.