NEXT GEN CUP – A Trento e Rovereto il secondo concentramento

Saranno Trento e Rovereto le sedi del secondo concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup grazie alla collaborazione tra LBA, organizzatore della manifestazione, con Comune di Trento, Comune di Rovereto, Trentino Marketing, APT di Trento, APT di Rovereto, Fip Trentino Alto-Adige, Aquila Basket Trento e Junior Basket Rovereto. Questo secondo concentramento, che si disputerà dal 23 al 26 febbraio 2023, definirà i nomi delle prime quattro squadre di ogni girone che si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con partite ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale.

Giunta alla sua quarta edizione la Next Gen Cup è il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A. La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket, in sintonia con la Federazione Italiana Pallacanestro, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai dei club di Serie A, pronti a formare i grandi campioni di domani, gli staff tecnici ed i prospetti emergenti della classe arbitrale.

La scorsa edizione della competizione è stata vinta dalla formazione Under19 della Pallacanestro Varese che ha superato in finale la NutriBullet Treviso Basket.

SABATO A PESARO SCATTA IL PRIMO CONCENTRAMENTO

Il primo concentramento della fase della Next Gen Cup (che prevede la disputa delle prime tre giornate di gara) si disputerà dal 12 al 14 novembre a Pesaro sul campo centrale della Vitrifrigo Arena e nell’attigua Palestra Nord. L’Evento è nuovamente targato IBSA, Medical Sponsor della Lega Basket Serie A

A IBSA si affiancheranno Umana, in qualità di Official Sponsor, e Carpegna Prosciutto, brand della Famiglia Beretta, che sarà il Presenting Sponsor del concentramento di Pesaro.

BIGLIETTI E PREZZI

È possibile acquistare i biglietti online relativi al primo concentramento della Fase a gironi di Pesaro tramite il circuito Vivaticket e le rivendite autorizzate Vivaticket.

Ogni titolo d’ingresso darà diritto ad assistere a tutte le partite in programma sui due campi, senza assegnazione del posto.

Questi i prezzi:

5 € per ogni singola giornata (8 partite al giorno)

10 € miniabbonamento valido per tutta la durata della manifestazione (24 partite).

CALENDARIO E ORARI: TUTTE LE GARE IN DIRETTA SU ELEVEN SPORTS E SITO LBA

GIRONE A

SABATO 12 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 13.30 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 14.00 Bertram Yachts Derthona Tortona – Happy Casa Brindisi

ORE 16.00 UNAHOTELS Reggio Emilia – Varese Basketball

ORE 18.00 NutriBullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste



DOMENICA 13 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 12.00 Varese Basketball – NutriBullet Treviso Basket

ORE 16.00 Happy Casa Brindisi – Pallacanestro Trieste

ORE 18.00 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 15.30 Bertram Yachts Derthona Tortona – Banco di Sardegna Sassari

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 13.30 UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Yachts Derthona Tortona

ORE 15.30 NutriBullet Treviso Basket – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 9.00 Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

ORE 15.00 Pallacanestro Trieste – Varese Basketball



GIRONE B

SABATO 12 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 11:30 GeVi Napoli – Virtus Segafredo Bologna

ORE 15:30 Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano

ORE 17.30 Scafati Basket – Germani Brescia

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 12.00 Tezenis Verona – Dolomiti Energia Trentino



DOMENICA 13 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 14.00 EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 11.30 Umana Reyer Venezia – Scafati Basket

ORE 13.30 Germani Brescia – GeVi Napoli

ORE 17.30 Virtus Segafredo Bologna – Tezenis Verona



LUNEDI 14 NOVEMBRE

VITRIFRIGO ARENA – Arena Centrale

ORE 9.30 GeVi Napoli – Umana Reyer Venezia

ORE 11.30 Tezenis Verona – Germani Brescia

VITRIFRIGO ARENA – Palestra Nord

ORE 11.00 Scafati Basket – EA7 Emporio Armani Milano

ORE 13.00 Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Eleven Sports e sul sito della Lega Basket.

In più una gara di ogni giornata sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina FB di LBA.

Queste le 3 gare scelte:

Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano (sabato ore 15:30)

Varese Basketball – NutriBullet Treviso Basket (domenica ore 12:00)

UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Yachts Derthona Tortona (lunedì ore 13:30).

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, 3 gare saranno trasmesse sul canale Twitch della FIP.

A PESARO RIPARTE IL FORMAT NEXT GEN EDUCATIONAL

Come già nelle precedenti edizioni, la IBSA Next Gen Cup sarà l’occasione per proseguire nel progetto ‘Next Gen Educational’ che ha come obiettivo la crescita dei giovani cestisti e la loro preparazione alla loro carriera post cestistica.

Il format, realizzato in collaborazione con ‘A Better BasketBall’, è sponsorizzato da Umana e prevede la realizzazione a Pesaro di workshop dedicati ai cestisti protagonisti della Next Gen Cup con focus in particolare sull’approccio ai social network da parte dei giovani atleti. In più, la presenza di guest speaker che racconteranno le loro esperienze in campo e fuori e un sondaggio interattivo con tutti i partecipanti. Tutto arricchito da interviste video con giocatori della NextGen e con alcuni protagonisti in Nazionale ed Eurolega.

Il progetto Next Generation Educational è una iniziativa nata con l’obiettivo di premiare e valorizzare i giocatori-studenti dei vivai delle squadre di Serie A partendo dai sondaggi che, negli anni, hanno fotografato la situazione scolastica ed accademica dei giovani cestisti fornendo al contempo le esperienze dirette di atleti che hanno saputo coniugare lo studio con la carriera professionistica.

Bologna, 10 novembre 2022