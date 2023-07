Nikola Mirotic shock: “Ringrazio il Partizan ma per il bene della mia famiglia è meglio che non giochi in Serbia”

Nikola Mirotic ha appena fatto un annuncio shock sul suo profilo Instagram:

“Voglio ringraziare il Partizan per il desiderio e la volontà di avermi nella loro squadra ma ho preso la decisione di giocare fuori dalla Serbia, per il bene della mia famiglia.”

Continua Mirotic:

“Ho ricevuto insulti e minacce che hanno messo in pericolo la mia famiglia. Non voglio vivere in un’atmosfera che possa mettere in pericolo la mia famiglia.”

Il giocatore aveva chiuso un accordo il Partizan Belgrado, ma le minacce lo hanno “costretto” a cambiare la sua decisione e giocare fuori dalla Serbia.