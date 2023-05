No da Banchero? Pozzecco chiama Darius Thompson con l’Italia

La telenovela Paolo Banchero in azzurro sembra ormai pronta a far scorrere i titoli di coda, con il neo Rookie of the Year in NBA che molto probabilmente aspetta la chiamata di Team USA per i mondiali. In quel caso non potrà più vestire la maglia azzurra.

Il CT Pozzecco e i suoi assistenti si stanno quindi muovendo per cercare un nuovo rinforzo e, dopo una EuroLeague giocata da protagonista, il nome caldo sembra essere quello di Darius Thompson. Il playmaker del Baskonia ai tempi di Brindisi aveva sposato una ragazza italiana e questo permette di velocizzare le pratiche burocratiche per avere la cittadinanza, secondo quanto anticipato da Tuttosport.

Una volta ottenuta, Darius Thompson sarebbe quindi convocabile con l’Italia. Quest’anno in EuroLeague ha tenuto medie di 12.6 punti con oltre il 38% da 3, oltre 6.7 assists (migliore di tutta la competizione) e 1.7 rubate (2°) a partita, per una valutazione di 17.1 (7° assoluto).