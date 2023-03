Nowitzki, Gasol e Popovich faranno parte della Hall of Fame

Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Gregg Popovich, Tony Parker, Dwyane Wade e Becky Hammon verranno inseriti nella Hall of Fame del basket all’interno della classe del 2023.

L’annuncio ufficiale di tutti i nomi che completeranno la classe del 2023 arriverà durante il weekend delle Final Four NCAA.

Nowitzki ha giocato per 21 stagioni con i Dallas Mavs vincendo un anello nel 2011 ed è il 6° miglior marcatore ogni epoca; Pau Gasol è stato in NBA per 20 anni tra Grizzlies, Lakers (con cui ha vinto due titoli nel 2009 e 2010), Bulls, Spurs e Bucks e il suo numero 16 è stato da poco ritirato dai Los Angeles Lakers; Gregg Popovich è capo allenatore dei San Antonio Spurs dal 1996 con cui ha vinto 5 campionati ed è l’allenatore più vincente della storia NBA; Tony Parker nelle sue 17 stagioni a San Antonio ha vinto 4 anelli e il titolo di MVP delle finali nel 2007; Dwyane Wade si è guadagnato 3 anelli con la maglia dei Miami Heat con cui ha giocato per 15 stagioni (più una con Chicago e un’altra con Cleveland) ed è stato il miglior marcatore della stagione 2008/09 con 30,2 punti di media; Becky Hammon è una leggenda della WNBA pur non avendo mai vinto un titolo da giocatrice, e dopo 8 stagioni sulla panchina dei San Antonio Spurs come vice di Popovich, oggi è capo allenatrice delle Las Vegas Aces, con cui ha vinto il titolo la stagione scorsa.