Notte speciale per Simone Fontecchio: alla sua terza partenza in quintetto in stagione con gli Utah Jazz, l’ex Virtus e Olimpia ha fatto registrare il suo massimo in carriera con 26 punti.

Seppur nella pesante sconfitta casalinga di Utah contro Milwaukee per 144-116, Fontecchio è stato in campo per 25 minuti, e ha chiuso con 9/16 dal campo (4/7 da tre) e 4/4 dalla lunetta.