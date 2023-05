Nuovo CDA per Varese: Bulgheroni presidente e Luis Scola amministratore delegato

Pallacanestro Varese S.r.l. comunica di aver ricevuto nella giornata di ieri le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione biancorosso. L’Assemblea dei soci, riunitasi, ha accolto la richiesta riconoscendo in questo passaggio, comunque programmato, un atto necessario per l’evoluzione societaria. Ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente, che continueranno ad avere un ruolo fondamentale per il continuo sviluppo del club, Pallacanestro Varese intende esprimere il proprio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida della società biancorossa.

L’Assemblea dei soci ha dunque nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà così composto fino a nuove disposizioni:

Antonio Bulgheroni , in qualità di Presidente;

, in qualità di Presidente; Gianpaolo Perego , in qualità di Vicepresidente;

, in qualità di Vicepresidente; Luis Scola , in qualità di Amministratore Delegato;

, in qualità di Amministratore Delegato; Mario Vernazza, in qualità di consigliere.

Al nuovo Consiglio di Amministrazione biancorosso i migliori auguri di buon lavoro.

Luis Scola, CEO Pallacanestro Varese: «Ci tengo a ringraziare personalmente Marco Vittorelli, Giuseppe Boggio e Thomas Valentino per tutto quello che hanno fatto in questi anni per il nostro club. Lavorando al loro fianco ho potuto conoscere persone competenti ed appassionate con le quali ho instaurato un profondo rapporto di stima ed amicizia che, sono certo, continuerà in futuro».

Nelle prossime settimane verrà organizzata una conferenza stampa nel corso della quale verrà presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Uff stampa Pallacanestro Varese