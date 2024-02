Nutribullet Treviso Basket, Contento nuovo presidente al posto di Vazzoler

By

Paolo Vazzoler, alla guida della società dal 4 luglio 2012, data di fondazione di Treviso Basket, ha comunicato a Consorzio, Società, staff e giocatori la volontà di fare un passo indietro a causa di motivazioni strettamente personali. La scelta deriva dalla consapevolezza di non poter dare il 100% come richiederebbe una squadra che lo stesso Vazzoler ha aiutato a risalire di campionato in campionato fino alla massima serie nazionale.

Preso atto della irrevocabile volontà di Paolo Vazzoler, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio UniVerso Treviso, il Consiglio di Amministrazione di Treviso Basket e lo stesso Presidente uscente hanno individuato, unanimemente, nella persona del Notaio Matteo Contento la figura più indicata per mantenere intatti l’impegno e la determinazione della società nel programmare e costruire il futuro di Treviso Basket.

Una decisione presa nel segno della continuità, che indica perfetta comunione di intenti tra Consorzio e Treviso Basket, tutti uniti verso lo stesso obiettivo.

Matteo Contento, figura istituzionale molto nota in provincia e sempre presente sin dai primi passi della società, è contitolare dello studio notarile in cui venne firmato l’atto costitutivo che sancì la nascita del Consorzio Universo Treviso e di Treviso Basket. Giovane, proveniente da una famiglia da sempre legata al mondo dello sport e con una grande passione per TVB, il notaio Contento rappresenta il perfetto anello di congiunzione tra attività sportiva e consortile e accoglie questo incarico con grande entusiasmo, pronto a dare il massimo in questa nuova avventura.

Vazzoler lascia dopo 12 anni

Paolo Vazzoler: “E’ con grande dispiacere che rinuncio ad un ruolo ricoperto per 12 anni ma sono consapevole che il ruolo stesso richiede energie ed impegno che non posso più garantire. Passo il testimone a Matteo Contento che mi è stato sempre molto vicino in questi bellissimi anni di guida sportiva della società”.

Matteo Contento: “Onorato per essere stato indicato dal CdA del Consorzio, dallo stesso Paolo Vazzoler e dai consiglieri di Treviso Basket, mi accingo a ricoprire il ruolo di Presidente “Primus inter pares” con tutto l’impegno, la passione e la professionalità di cui sono capace nella consapevolezza di poter contare sul sostegno della grande famiglia di TVB per dare continuità al progetto”.

La Universo Treviso Basket e il Consorzio Universo Treviso ringraziano Paolo Vazzoler per l’impegno e la dedizione dimostrata in questi anni e gli augurano il meglio per la sua vita professionale e personale, consapevoli di poter sempre contare sul suo sostegno.

