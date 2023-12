Olimpia Milano, la difesa non basta. Brescia si prende il derby con merito e torna al successo

Una gara matura, quella su cui la Germani Brescia mette le mani per riportarsi, almeno momentaneamente, in testa alla classifica. La Germani Brescia batte Olimpia Milano davanti a un PalaLeonessa gremito, giocando un basket giudizioso e andando sopra alle sfide messe in campo da un avversario di livello assoluto. L’Olimpia, in emergenza senza Shields e Flaccadori, oltre a Mirotic e Lo, paga una nuova serata offensiva storta (12% dall’arco), dimostrando enormi problemi a trovare la via del canestro anche quando il livello di fisicità che si ha di fronte è, oggettivamente, inferiore. Milano parte meglio e sembra poter avere in mano il ritmo della gara, sorretta da un Melli mostruoso (migliore dei suoi). Scappa la formazione di Messina, ma a piccoli passi Brescia prende le contromisure, trovando punti anche sporchi e inaspettati. Il sorpasso avviene a cavallo tra terza e quarta frazione, momento in cui la Leonessa trova l’allungo decisivo. A nulla serve la reazione degli ospiti, con Napier ultimo ad alzare bandiera bianca. Vince la Leonessa, brava a concludere meglio a canestro, a perdere meno palloni e a valorizzare un giro palla di maggior qualità. Quattro giocatori in doppia cifra per Brescia, che si gode una nuova prestazione fantastica di Massinburg, MVP di serata con 18 punti (6/9 dal campo), 5 rimbalzi e due recuperi.

Brescia chiude al meglio il 2023 e giocherà la prossima a Brindisi. Milano ospiterà Trento.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Milano: Napier, Hall, Voigtmann, Melli, Kamagate

Gabriel è il primo a muovere la retina, ma è pronta la reazione di Milano che mette subito un 7-0 utile a mettersi al comando della gara. Christon ferma il break ma Melli è scatenato per l’Olimpia, segnando i primi tre tiri della sua partita e avendo un impatto importante in difesa. Napier segna ancora e Milano è sul +7 a metà primo quarto (5-12). Leonessa che fatica a trovare la via del ferro, con la difesa ospite fisica e coriacea soprattutto nel difendere l’area. Germani che non molla: parziale 8-0 fulmineo, conclusosi con il gioco da quattro punti di Della Valle, e i padroni di casa sono di nuovo avanti (15-14). Hines e Bortolani rimettono Milano al comando con 2 punti a testa, per la fine del primo quarto (15-18).

4 punti in fila per l’Olimpia in apertura di secondo quarto (8-0 tra primo e secondo di parziale), con gli ospiti che tornano a difendere forte ma vengono bucati dalla prima tripla di Massinburg. Risponde Hall, ma il tassametro corre lento per entrambe le compagini, che segnano piuttosto raramente: ci pensa Bilan a riportare sotto i suoi (23-26 al 14′). Magro rischiera il quintetto titolare con qualche minuto di anticipo rispetto al solito e lo stesso fa coach Messina, che ha anche la squadra leggermente gravata dai falli spesi. L’Olimpia tira anche male dall’arco fino ad ora, non riuscendo a capitalizzare al meglio i diversi minuti senza punti di Brescia. Al contrario, i locali rosicchiano il gap punto su punto, e con la penetrazione di Petrucelli impatta a quota 28 a 2′ abbondanti dall’intervallo. Seguono 4 punti rapidi di Voigtmann e Hines, che spingono la panchina bresciana a fermare il gioco (28-32 al 19′). La Leonessa rientra bene sul parquet, con 5 punti consecutivi griffati Della Valle, 33-32 alla sirena dell’intervallo.

Ancora Milano a premere ad inizio ripresa: 6-0 di parziale e nuovo +5 (33-38) per i viaggianti, sospinti dai propri lunghi Melli, Voigtmann e Kamagate. Christon tampona ma ancora Melli dall’arco a segnare per l’Olimpia una tripla di grande peso specifico. Brescia si aggrappa alle giocate di Christon e Della Valle, ma è con Bilan che Brescia torna in parità (42-42 al 26′). Bortolani dalla lunetta smorza l’entusiasmo ma la Germani ora è più leggera in attacco e tonica in difesa, e trova i punti del sorpasso con Burnell in post basso su Napier. Il play ex Trail Blazers è spesso oggetto di attacchi da parte dei giocatori bresciani più fisici, e a volte l’aiuto è tardivo. Messina lo tiene in campo e viene ripagato da un assist fantastico per Poythress, e le squadre sono ancora pari (46-46). Momento positivo per i ragazzi di Magro, che chiudono il terzo periodo sul 52-48.

Milano non segna da diversi minuti, sparando anche qualche conclusione dall’arco che non trova nemmeno il ferro. Momento di confusione per i meneghini, accentuato da un PalaLeonessa che entra in partita e che primasul layup di mano destra di Cournooh che vale il +8 Germani e poi sulla penetrazione da sinistra di Massinburg, che brucia Tonut per il +10, fin qui massimo vantaggio della gara (58-48 al 34′). Milano ferma il gioco, rientrando in campo e beneficiando di tre tiri liberi a bersaglio di Napier (58-51). Il prodotto di UConn è decisivo nel rimettere in piedi la gara milanese, ispirando ancora con un canestro e un assist il tentativo di rimonta biancorosso (60-56 al 35′). Gara riaperta, per chi pensasse fosse chiusa. Magro rimette in campo anche Gabriel per il finale, ma deve vedere il suo vantaggio sostanzialmente azzerato per gli ultimi minuti di gioco. Ci pensa Massinburg a togliere le castagne dal fuoco con una bomba dall’arco difficilissima, seguita dai punti in area di Bilan. La Germani scappa via ma Milano non molla con l’asse Napier–Poythress a produrre punti per i viaggianti (67-64 al 39′). Napier spreca la palla del possibile pareggio e Brescia ne approfitta: Della Valle arma la mano di Bilan che si alza in emergenza, dentro e titoli di coda che iniziano a scorrere. Finale 72-64.

Germani Brescia vs EA7 Emporio Armani Milano 72-64 (15-18; 33-32; 52-48)

Brescia: Christon 12, Gabriel 3, Bilan 13, Burnell 4, Massinburg 18, Della Valle 14, Petrucelli 5, Cobbins 1, Cournooh 2, Akele 0, Porto ne., Tanfoglio n.e. All: Magro

Milano: Poythress 11, Bortolani 3, Tonut 0, Melli 13, Kamagate 3, Hall 2, Caruso 2, Hines 6, Voigtmann 6, Napier 18, Flaccadori n.e., Garavaglia n.e. All: Messina

MVP Basketinside: C.J. Massinburg, che presenta ancora una volta una prestazione in cui dalle sue mani escno quasi solo giocate positive, intelligenti e ben eseguite. Lontanissimo parente di quello dello scorso anno.