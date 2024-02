Olimpia Milano, assenze importanti contro l’Asvel in EuroLega: out Napier, Tonut e Flaccadori

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Stefano Tonut – trauma contusivo alla mano destra riportato durante gli impegni con la Nazionale italiana – non sarà disponibile per la partita di Villeurbanne e verrà rivalutato prima della gara di campionato con Varese. Diego Flaccadori, in seguito ad accertamenti di routine previsti da tempo, dovrà osservare alcuni giorni di inattività. Tornerà disponibile dalla prossima settimana. Shabazz Napier, a causa di un’infezione al piede sinistro, non seguirà la squadra nel viaggio per Villeurbanne, e sarà rivalutato quotidianamente.

Comunicato Olimpia Milano