Olimpia Milano, continuano i problemi infortuni: si ferma di nuovo Nikola Mirotic, problemi anche Maodo Lo

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che durante la gara di EuroLeague con il Maccabi di Belgrado, Nikola Mirotic ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra che sarà rivalutata in due settimane, e Maodo Lo una fase acuta di condropatia femoro rotulea al ginocchio destro che verrà rivalutata dopo alcuni giorni di riposo e terapie.

🇬🇧 During the Olimpia Milan’s EuroLeague game played against Maccabi in Belgrade, Nikola Mirotic reported a muscle strain to the flexors of the right thigh which will be re-evaluated in two weeks, and Maodo Lo an acute phase of patellofemoral chondropathy to the right knee which will be re-evaluated after some days of rest and treatment.