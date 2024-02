Olimpia Milano suona la sesta, Brindisi si arrende al Forum

By

L’Olimpia gioca la sua partita, usando tutti i 12 giocatori a referto e coglie la sesta vittoria consecutiva in campionato, 69-55, resta immacolata nel girone di ritorno, e adesso si prepara alle Final Eight di Coppa Italia. Ha vinto con la difesa e poi con le giocate che servivano in attacco, anche senza tanta continuità di rendimento. Ha avuto momenti di difficoltà nel primo quarto con troppe palle perse e rimbalzi offensivi concessi, ma quando ha sistemato soprattutto il problema dei rimbalzi (12 quelli di Nicolò Melli) ha assunto il controllo delle operazioni e giocato un secondo tempo tranquillo.

IL PRIMO TEMPO – L’Olimpia parte deconcentrata. Va avanti 5-0 e 9-4, ma sbaglia tanti tiri aperti (0 su 4 da tre), è afflitta da palle perse (sei) e rimbalzi non controllati (otto) che consentono a Brindisi di godere di numerosi possessi supplementari. La conseguenza è che prima Brindisi si ricongiunge e poi mette la testa avanti due volte, con Sneed e poi Bartley chiudendo il primo periodo avanti 14-13. Da meno tre, un parziale di 9-0 aperto da due canestri ravvicinati di Mirotic e concluso da cinque punti di fila di Bortolani, l’Olimpia ribalta la partita anche senza prendere ritmo. Il vantaggio tocca i sette punti su una tripla di Ricci. Brindisi risponde con Laszewski mentre Milano continua a non avere ritmo. E’ nel finale del secondo periodo che si sblocca con tre possessi consecutivi in cui segnano Shields dall’angolo, Napier con una tripla frontale e ancora Napier prendendo fallo. Il nuovo break è di 8-0 e all’intervallo l’Olimpia si trova a più 11, 36-25.

Giordano Bortolani

IL SECONDO TEMPO – L’Olimpia prova subito ad allungare nel terzo quarto. Melli sistema le cose a rimbalzo quindi il lavoro della difesa è premiato. Il vantaggio schizza a 15 punti, poi Caruso e Hall lo estendono a 16. Approfittando di un momento di confusione di Milano, Brindisi si riavvicina tornando a meno 13. Coach Sakota si mette a zona usando quattro esterni e Laszewski da centro nominale. L’Olimpia buca la zona con due triple di fila, una di Mirotic e la seconda di Tonut, ma ne centra due anche Sneed, usato da 4. Così il vantaggio resta stabile, più 13 alla fine del terzo, 55-42. Voigtmann segna tutti i suoi dieci punti nel quarto periodo, tutti da sotto. L’Olimpia non ha continuità ma conserva sempre un margine di tutta sicurezza. Finisce 69-55.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – HAPPY CASA BRINDISI: 69-55 (13-14, 36-25, 55-42, 69-55)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Bortolani 5 (1/3, 1/3, 1 r.), Tonut 3 (0/2, 1/3, 1 r.), Melli 9 (4/5, 0/1, 12 r.), Napier 11 (1/2, 1/2, 2 r.), Ricci 3 (1/2 da tre, 2 r.), Flaccadori 2 (1/4, 0/1), Hall 6 (3/3, 0/2, 1 r.), Caruso 4 (2/3, 4 r.), Shields 5 (1/4, 1/6, 7 r.), Mirotic 9 (3/3, 1/4, 2 r.), Hines 2 (1/1, 5 r.), Voigtmann 10 (5/8, 0/1, 7 r.). All.: Messina.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 10 (1/8, 0/1, 3 r.), Laquintana 2 (1/4, 2 r.), Sneed 17 (4/13, 2/4, 6 r.), Laszewski 10 (2/7, 2/5, 7 r.), Riismaa, Lombardi (0/1, 0/1), Bartley 3 (1/5, 0/3, 6 r.), Bayehe 10 (4/8, 9 r.), Senglin 3 (0/4, 1/4, 3 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Lo Guzzo – Galasso – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Milano 7/11, Brindisi 11/14. Perc. tiro: Milano 28/63 (6/25 da tre, ro 12, rd 35), Brindisi 19/71 (6/20 da tre, ro 16, rd 25).

Uff stampa Olimpia Milano